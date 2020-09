ΠΑΟΚ: «Στα υπόψη πάντα ο Αντόνιο Τσολάκ» (pic)

O Τσούμπα Άκπομ πλησιάζει προς την έξοδο από την Τούμπα, ο ΠΑΟΚ αναζητά τον αντικαταστάτη του Άγγλου φορ και σύμφωνα με Κροατικά ΜΜΕ ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος αναμένεται σύντομα να αλλάξει φανέλα και να εξαργυρώσει την καταπληκτική σεζόν που έκανε με τη φανέλα της Ριέκα (26 γκολ σε 40 αγώνες) φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Κροατίας.

Η Φενέρμπαχτσε έχει πάρει το προβάδισμα για την απόκτηση του Αντόνιο Τσολάκ, καθώς την Τετάρτη (16/9) κατέθεσε επίσημη πρόταση για την αγορά του, όπως ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς.

Για τον 26χρονο επιθετικό υπήρξαν και στα μέσα Αυγούστου δημοσιεύματα από την Κροατία, που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αντε Σούσιτς, ο «Δικέφαλος» παραμένει στο παιχνίδι της απόκτησης του μαζί με κάποιες άλλες ομάδες από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Story of the day: Antonio Mirko Colak will leave Rijeka in next two weeks, but @Fenerbahce is not alone in this race. Last season @1hnl top scorer is also being followed by @LAFC , @FCNantes, @girondins , @AngersSCO , @PAOK_FC and @olympiacosfc ! Where do you want to see him? https://t.co/dL66ruMhHo pic.twitter.com/2iEH3FmHNT

