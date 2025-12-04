Τέσσερα ελληνικά χρυσά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Σπουδαίες εμφανίσεις των Ελλήνων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Δυρραχίου όπου κατέκτησαν συνολικά 11 μετάλλια, εκ των οποίων 4 χρυσά, 6 ασημένια και ένα χάλκινο...

Η Μαρία Καρδαρά δεν είχε αντίπαλο στα 58κ. και με 89 κιλά στο αρασέ, 106 στο ζετέ και 195 στο σύνολο κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς.

Στα 63κ. η Εβίτα Καραθανάση κατέκτησε τρία ασημένια. Σήκωσε 85 και 105 κιλά φτάνοντας τα 190 στο σύνολο.

Επίσης τρία ασημένια μετάλλια και για τον Γιάννη Αθανασίου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στην κατηγορία των +110 κιλών 156 κιλά στο αρασέ, 196 στο ζετέ και έφτασε στα 352 στο σύνολο.

Τέλος, ένα χρυσό και ένα χάλκινο για τον σπουδαίο Κωνσταντίνο Λαμπρίδη στην κατηγορία των 65 κιλών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Δυρράχιο. Ο πρωταθλητής μας σήκωσε 114 κιλά στο αρασέ και ήταν 4ος, πήρε το χρυσό στο ζετέ με 148 κιλά και ήταν τρίτος στο σύνολο με 262 κιλά.

Όλοι τους δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από τον Ολυμπιονίκη και αρχηγό αποστολής Πύρρο Δήμα και τους προπονητές Κώστα Παπαδόπουλο και Χρήστο Τριφύλλη.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Θεανώ Ζαγκλιβέρη δήλωσε

«Συγχαρητήρια και στους 4 αθλητές μας για την εξαιρετική αγωνιστική παρουσία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και μας έκαναν όλους υπερήφανους. Συγχαρητήρια και στους προπονητές του. Το αγαπημένο άθλημα μας, η άρση βαρών, αποδεικνύει ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, συνεχίζει να φέρνει διακρίσεις στη χώρα μας».