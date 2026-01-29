Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Λιόν.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα γιοα το ματς με τη Λιόν. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θα έχει τον Τσιφτσή στο τέρμα, δεξί μπακ θα είναι ο Κένι, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης.

Στα χαφ θα είναι οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο αρχηγός Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γιακουμάκη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Λυών. pic.twitter.com/WUogxSi9fX — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσκάμπ, Καραμπέτς, Μορέιρα, Νιακατέ, Κλάιφερτ, Μάτα, Μόρτον, Ντε Καρβάλιο, Μερά, Ιμπέρ, Μέιτλαντ-Νάιλς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Πάβλενκα, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοφ, Πέλκας, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ.

Η Λιόν έχει πολλές απουσίες με κυριότερες αυτές των Τολισό, Σουλτς, οι οποίοι μαζί έχουν πετύχει 18 γκολ φέτος. Στον πάγκο της γαλλικής ομάδας είναι οι τερματοφύλακες Γκράιφ και Ντιαρά και οι Τέσμαν, Άμπνερ Βινίσιους, Μολεμπέ, Ροντρίγκες, Γκονσάλβες, Μουκουμπά, Χαμντανί.

