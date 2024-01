Ο Μπιλ Μπέλιτσεκ αφήνει το πόστο του στους Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, μετά από 24 χρόνια!

Τέλος (μιας χρυσής) εποχής στο NFL! Με τον Μπιλ Μπέλιτσεκ να αποχωρεί από τον πάγκο των Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, μετά από 24 σεζόν!

Ο Μπέλιτσεκ συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρόμπερτ Κραφτ και αποφάσισαν από κοινού πως πρέπει να εξετάσουν και άλλες λύσεις. Ο θρυλικός προπονητής είχε ακόμα ένα χρόνο στο συμβόλαιό του, ωστόσο αποφασίστηκε να λυθεί η συνεργασία τους, δίχως να λάβει η ομάδα αποζημίωση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 71χρονος Μπέλιτσεκ δεν σκοπεύει να σταματήσει την προπονητική και είναι δεδομένο ότι θα έχει αρκετές προτάσεις για να αναλάβει μία ομάδα του NFL.

Παράλληλα, οι Πάτριοτς θα μπουν στην αγορά εργασίας για έναν νέο προπονητή μετά από σχεδόν 25 χρόνια! Ο Μπέλιτσεκ αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έξι Super Bowl (έχει και άλλα δύο όχι με τους Πάτριοτς), ενώ αναδείχθηκε τρεις φορές προπονητής της χρονιάς (2003, 2007, 2010)

🚨 🚨 🚨



The #Patriots are moving on and so is the greatest coach of all time.



Bill Belichick won’t be New England’s coach in 2024, per me and @TomPelissero, as his celebrated 24-year tenure, one that included 6 Super Bowl wins, is over. A new era awaits. pic.twitter.com/QRqfe2lkHh