Φρικιαστικό ατύχημα που του προκάλεσε εγκαύματα στο πρόσωπο, είχε ο Ντέιβιντ Εντζόκου, ωστόσο έβαλε με μία… ιδιαίτερη full face μάσκα και αγωνίστηκε κανονικά.

Ο Tight End των Κλίβελαντ Μπράουνς, κατά την παραμονή του στο σπίτι του, επιχείρησε να ανάψει φωτιά στην αυλή του (εικάζεται για να ψήσει), ωστόσο για άγνωστο λόγο η φωτιά τον έκανε στο πρόσωπο και το χέρι.

Πήγε στο νοσοκομείο και παρά τα εγκαύματα, χθες αποφάσισε να πάει κανονικά να αγωνιστεί στο ματς κόντρα στην Βαλτιμόρη. Εβαλε μία full face μάσκα… εξωγήινου στο πρόσωπο και έβαλε μία μαύρη στο πρόσωπό του την ώρα του αγώνα.

Browns TE David Njoku, who suffered facial burns this weekend, arrives at Browns Stadium in a full on mask.



Njoku is expected to try to play.



(via @ESPNCleveland) pic.twitter.com/QYvn5zF0bL