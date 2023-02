Super Bowl LVII: Οι δύο καλύτερες ομάδες της χρονιάς στον μεγάλο τελικό της NFL!

Κάνσας Σίτι Τσιφς και Φιλαδέλφια Ιγκλς θα κονταροχτυπηθούν στο Super Bowl LVII, τον τελικό της NFL, όπου θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν.

Δεν συμβαίνει σπάνια, όμως είναι αξιοσημείωτο, όποτε το βλέπουμε. Οι δύο κορυφαίες ομάδες των AFC και NFC, οι top seed, θα βρεθούν στο Super Bowl για πρώτη φορά μετά το 2017, όταν και πάλι ήταν οι Φιλαδέλφεια Ιγκλς που είχαν αντιμετωπίσει τότε τους Νιου Ίγκλαντ Πάτριοτς. Φέτος, όμως, δεν θα είναι η ομάδα της Νέας Αγγλίας, αλλά το νέο franchise που επιδιώκει να χτίσει δυναστεία στην NFL, οι Κάνσας Σίτι Τσιφς του πολύ Πάτρικ Μαχόουμς.

Πριν δύο χρόνια, η ομάδα της Φιλαδέλφια ήταν σε άθλια κατάσταση: με ρεκόρ 4-11-1 η απόφαση του Νταγκ Πέντερσον να παίξει με τον τρίτο quarterback, Νέιτ Σάντφιλντ σε ματς με επιπτώσεις στα play-offs, έφερε γκρίνια και στο τέλος της χρονιάς την απόλυση του προπονητή που οδήγησε τους Ιγκλς στην κατάκτηση του Super Bowl LII. Μαζί με τον Πέντερσον έφυγε και ο franchise quarterback, Κάρσον Γουέντζ και όλα έδειχναν πως η ομάδα θα έμπαινε σε μια πολυετή διαδικασία ανοικοδόμησης.

Δύο χρόνια μετά, όμως, βρίσκονται και πάλι στο Super Bowl. Ο Χάουι Ρόουζμαν, ο general manager που κι αυτός με τη σειρά του βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ομάδας, ανοικοδόμησε το ρόστερ σε χρόνο-ρεκόρ, όμως η απόφαση που έκρινε σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των Ιγκλς ήταν αυτή του ιδιοκτήτη, Τζέφρι Λούρι, ο οποίος έφερε τον Νικ Σιριάνι στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σιριάνι ήταν αυτός που έκρινε πως ο Τζέιλεν Χερτς είναι ο QB που θα οδηγήσει τους Ιγκλς και του έδωσε τα κλειδιά της επίθεσης, με αποτέλεσμα ο 24χρονος, που επιλέχθηκε στο Νο. 53 του ντραφτ του 2020, να μετατραπεί μέσα σε δύο χρόνια σε σούπερ σταρ, γράφοντας νούμερα για υποψήφιο MVP της κανονικής περιόδου.

Όταν ο προπονητής των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Άντι Ριντ, απολύθηκε από τους Φιλαδέλφια Ιγκλς το 2012, λίγοι περίμεναν πως θα κατάφερνε να πάει μια ομάδα όπως οι Τσιφς και να είναι στα πρόθυρα δημιουργίας μιας δυναστείας στην NFL.

Βεβαίως, ο καταλύτης αυτής της πορείας, δεν είναι άλλος από τον Πάτρικ Μαχόουμς, το παιδί-θαύμα του Κάνσας Σίτι, ο οποίος οδήγησε φέτος την ομάδα του στο τρίτο Super Bowl τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

Fun fact: Όταν ο Ριντ πήγε στους Τσιφς το 2012, αρκετοί από τους προϋπάρχοντες προπονητές απολύθηκαν. Ένας εξ αυτών ήταν ο 31χρονος τότε Νικ Σιριάνι! Ο Ριντ απολύθηκε από τους Ιγκλς, ο Σιριάνι απολύθηκε από τους Τσιφς και τώρα θα βρεθούν στους αντίπαλους πάγκους σε Super Bowl!

Το στοιχείο που θα κρίνει εν πολλοίς το Super Bowl LVII είναι το πόσο θα αντέξει ο αστράγαλος του Μαχόουμς, ο οποίος υπέστη βαρύ διάστρεμμα στην αναμέτρηση των play-offs κόντρα στο Τζάκσονβιλ. Ο QB των Τσιφς, ο οποίος πρόσφατα αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου, συνεχίζει να κάνει αποθεραπεία μέχρι και σήμερα κι ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αγωνιστεί κανονικά, είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσο θα εκμεταλλευτεί η Φιλαδέλφια αυτό το δεδομένο.

Like nothing we've ever seen before. @PatrickMahomes, MVP. pic.twitter.com/gYhWxCputH