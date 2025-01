Ιστορική στιγμή για το NFL, καθώς ο πρώτος αγώνας των Miami Dolphins στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Όταν η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την απόφαση να ανοικοδομήσει το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», η λογική ήταν ξεκάθαρη: Πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες, το σπίτι της Βασίλισσας θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια σειρά από διαφορετικά events, όπως συναυλίες, αγώνες τένις, ακόμα και το... NFL.

Η ώρα που το αμερικανικό ποδόσφαιρο μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα στη Ευρώπη πλησιάζει, καθώς οι Miami Dolphins θα δώσουν τον πρώτο τους αγώνα για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος στη Μαδρίτη και το γήπεδο της Ρεάλ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εν λόγω αναμέτρησης θα γίνε γνωστή στο διάστημα Απριλίου - Μαΐου, αν και το δεδομένο είναι πως θα διεξαχθεί κάποια στιγμή μέσα στο 2025.

«Είναι τιμή για τη Ρεάλ Μαδρίτης να φιλοξενήσει μια τέτοια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το σπίτι μας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα events όλου του κόσμου» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ.

The Miami Dolphins will play in the NFL's first game in Spain next season at the Santiago Bernabéu 🐬 pic.twitter.com/6uOhcuvRHB