Ένα γκρουπ 295 πρώην παικτών ράγκμπι κατέθεσε κοινή μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της Αγγλίας και της Ουαλίας για τραυματισμούς στο κεφάλι.

Μαζική νομική κινητοποίηση πρώην αθλητών του ράγκμπι! Μια ομάδα 295 παλαιμάχων που ταλαιπωρούνται από μη αναστρέψιμους τραυματισμούς στον κεφάλι, που τους έχουν προκαλέσει άνοια και τραυματική εγκεφαλοπάθεια κατέθεσαν μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά των διοικητικών αρχών του αθλήματος.

Οι αθλητές κατηγορούν τους αρμόδιους φορείς πως δεν τους είχαν ενημερώσει πως κινδύνευαν με τόσο σημαντικά προβλήματα από τη συμμετοχή τους στο άθλημα. Οι καταγγέλοντες έχουν υποβάλει 5.000 σελίδες δικαιολογητικών ιατρικών και σχετικών αρχείων.

Η μήνυση είναι κατά της Παγκόσμιος Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της Αγγλίας και της Ουαλίας. Σε αυτή την υπόθεση εμπλόκονται 55 πρώην διεθνείς αθλητές από την Αγγλία, 77 από την Ουαλία και οκτώ Σκωτσέζοι.

«Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι εναγόμενοι από αμέλεια δεν έλαβαν εύλογα μέτρα για να προστατεύσουν τους παίκτες από μόνιμο τραυματισμό που προκαλείται από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι. Πολλοί παίκτες υποφέρουν τώρα από διάφορες μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες. Βλέπουμε τα ίδια ανησυχητικά συμπτώματα σε πολλές περιπτώσεις και στα τρία αθλήματα επαφής.

Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν χρόνια κατάθλιψη, επιθετικότητα, σημαντική απώλεια μνήμης, ακράτεια, εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απόπειρες αυτοκτονίας», ανέφερε ο Ρίτσαρντ Μπόρντμαν της δικηγορικής εταιρείας Rylands Garth, η οποία εκπροσωπεί τους παίκτες.

