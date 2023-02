Ο μύθος του NFL Τομ Μπρέιντι μετά από 23 χρόνια καριέρας ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Πέρυσι είχε γίνει γνωστό πως ο Τομ Μπρέιντι σκόπευε αποσυρθεί, όμως εν τέλει επέστρεψε για ένα «last dance». Πλέον η απόφαση του είναι οριστική. Ο 45χρονος GOAT του NFL με ανάρτηση του στα Social Media ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση και όπως επισήμανε θα είναι «για πάντα αυτή τη φορά».

Ο κατά πολλούς κορυφαίος Αμερικανός αθλητής στην ιστορία και δεδομένα καλύτερος quarterback που έχει αγωνιστεί ποτέ στο NFL αποσύρεται, έχοντας στο πλούσιο παλμαρέ του επτά Superbowl, 3 NFL MVP και πέντε Superbowl MVP. Σε 20 χρόνια με τους New England Patriots κέρδισε έξι πρωταθλήματα και ένα στην πρώτη του σεζόν στην Τάμπα με τους Buccaneers.

Η ανάρτηση του:

«Καλημέρα σας. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αποσύρομαι για πάντα αυτή τη φορά.

Ξέρω ότι η διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση την τελευταία φορά, οπότε όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί σκέφτηκα ότι θα πατήσω απλώς το record και θα σας ενημερώσω. Δε θα μακρυγορήσω. Λαμβάνετε μόνο ένα εξαιρετικά συναισθηματικό δοκίμιο συνταξιοδότησης, και χρησιμοποίησα το δικό μου πέρυσι, γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, τον καθένα από εσάς που με υποστήριξατε.

Σας ευχαριστώ όλους που μου επιτρέψατε να ζήσω το όνειρό μου. Δε θα άλλαζα τίποτα. Σας αγαπάω όλους».

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS