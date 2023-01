Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπάφαλο Μπιλς με τους Σινσινάτι Μπένγκαλς για το NFL, ο 24χρονος safety Νταμάρ Χάμλιν συγκρούστηκε με αντίπαλο και μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο. Υπέστη καρδιακή προβολή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκαρισμένο είναι όλο το NFL με τον τραυματισμό του safety των Μπάφαλο Μπιλς, Νταμάρ Χάμλιν.

Ο αμυντικός της ομάδας, στο ματς με τους Σινσινάτι Μπένγκαλς, συγκρούστηκε με αντίπαλό του και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

I was a coach for over 20 years.

My kids played from the time they were 8 and played in college.

I've never seen a hit like that ending up needing CPR. Especially from a professional player. I have my suspicions. Praying for #DamarHamlin pic.twitter.com/wzfRGtvW86