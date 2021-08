Καραλής: «Ευχαριστώ που μου άλλαξες την ζωή» (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής συγκίνησε όλη την Ελλάδα με την υπέροχη προσπάθειά του στον τελικό του επί κοντώ και ο ίδιος με ένα όμορφο μήνυμα αναφέρθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τονίζοντας πως του άλλαξαν την ζωή.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στους Ολυμπιακούς Αγώνες τερματίζοντας στην 4η θέση στον τελικό του άλμα επί κοντώ μετά από έναν υπέροχο αγώνα. Ο Έλληνας αθλητής ο οποίος χαίρεται την κάθε στιγμή στο Τόκιο ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με τους Ολυμπιακούς κύκλους και με ένα ευχαριστήριο μήνυμα για τους Αγώνες που όπως τονίζει του άλλαξαν την ζωή δίνοντας παράλληλα ραντεβού σε τρία χρόνια στο Παρίσι.

«Ευχαριστώ που μου άλλαξες την ζωή. Τα λέμε σε τρία χρόνια», γράφει το μήνυμα του Καραλή.

Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή.

Thank you for changing my life.

See you in 3 years pic.twitter.com/Ew8oFr67Qb