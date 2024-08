Υποδοχή ήρωα γνώρισε ο χρυσός Ολυμπιονίκης από το Πακιστάν, Αρσάντ Ναντίμ, ο οποίος πραγματοποίησε Ολυμπιακό ρεκόρ στον τελικό του ακοντισμού.

Μετά την τεράστια επιτυχία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Αρσάντ Ναντίμ επέστρεψε στην πατρίδα του όπου έγινε δεκτός με επευφημίες από το συγκεντρωμένο πλήθος και «αψίδες ύδατος».

No PR, no bribery, no shortcuts! Plain hard work, commitment, discipline and struggle. Arshad Nadeem deserved this welcome 🇵🇰😭😭😭 This is just so good. Goosebumps ❤️ #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/Jm25hCtNR5

Ο 27χρονος Ολυμπιονίκης, πατέρας δύο παιδιών, επικράτησε του Ινδού «γείτονα», Νεεράτζ Τσόπρα, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, καθώς έστειλε το ακόντιο του στα 92,97μ., επίδοση που είναι Ολυμπιακό ρεκόρ και η έκτη καλύτερη όλων των εποχών.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, ανακοίνωσε εχθές (10/8) ότι θα απονεμηθεί στον Ναντίμ το δεύτερο υψηλότερο πολιτικό βραβείο του Πακιστάν, το Hilal-i-Imtiaz, για το επίτευγμά του.

Arshad Nadeem's father hugging him after he reached airport. Must be the best moment of his life after all he supported his son to chase his dream and now his son has won an Olympics gold medal.

This is what we call a happy ending.pic.twitter.com/RVTqQSSl0H