Το «After the Fall» έρχεται στο PS VR με πλήρη υποστήριξη cross-platfom multiplayer

Η Vertigo Games ανακοίνωσε πως το «After the Fall» θα υποστηρίζει πλήρως το cross-platform multiplayer. Για να το γιορτάσουν, δημοσίευσαν ένα ολοκαίνουριο cinematic trailer, το οποίο μάς συστήνει τους τέσσερεις ήρωες του παιχνιδιού. Με πλήρη υποστήριξη για VR motion controls, μέσω δύο PS Move χειριστήρια ή μέσω του VR Aim controller, το «After the Fall» θα σε κάνει να νιώσεις σαν τον αγαπημένο σου ήρωα από ταινία δράσης του 1980, όσο εμπλέκεσαι στις γρήγορες μάχες του με πραγματικές κινήσεις.

Το MMO «Zenith» με επιρροές από JRPG έρχεται στο PS VR

Το «Zenith» είναι ένα VR MMO που συνδυάζει έναν πολύχρωμο ανοικτό κόσμο με εκρηκτικό action adventure gameplay, γεμάτο αδρεναλίνη. Η ομάδα του Zenith λατρεύει τα anime, τα MMO και το VR και αυτό το παιχνίδι συνδυάζει και τα τρία για μία ολοκληρωμένη εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακολουθήσουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

Το «I Expect You To Die 2» έρχεται στο PS VR

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε το βραβευμένο «I Expect You To Die» στο PlayStation VR, τον Δεκέμβριο του 2016 και το πολυαναμενόμενο sequel κυκλοφορεί, επίσης, στο PS VR. Ακολουθώντας χρονικά τα γεγονότα του «I Expect You To Die», το IEYTD2 τοποθετεί ξανά τους παίκτες στον συναρπαστικό κόσμο της κατασκοπείας και του κινδύνου των μυστικών αποστολών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν πιο κοντά στην κυκλοφορία.

Το PS VR Action Adventure «Fracked» κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι

Μια αληθινή, action adventure εμπειρία φτιαγμένη για το VR, το «Fracked», κυκλοφορεί αποκλειστικά στο PS VR αυτό το καλοκαίρι. Το «Fracked» συνδυάζει γρήγορο ρυθμό, 1:1 σύστημα κίνησης και κάλυψης με όπλο, συναρπαστικό ελεύθερο τρέξιμο, σκι και αναρρίχηση κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε VR. Το «Fracked» είναι ένα παιχνίδι VR που παίζεται αποκλειστικά με χειριστήρια PS Move. Η αναρρίχηση, το ziplining, το γέμισμα των όπλων και οι αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο περνάνε στα χέρια των παικτών 1:1, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό, χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό χειριστήριο. Το παιχνίδι θα λάβει επίσης βελτιώσεις όταν τρέχει σε PS5, όπως βελτιώσεις στον ρυθμό ανανέωσης, τους χρόνους φόρτωσης και την ανάλυση.

«Song in the Smoke» – ένας ολοκαίνουριος VR survival τίτλος

Ένας νέος VR survival τίτλος από την 17-BIT, το «Song in the Smoke» θα κυκλοφορήσει στο PSVR, το 2021. Στο «Song in the Smoke» η επιβίωση έχει αφεθεί στα ίδια τα χέρια του παίκτη. Οι παίκτες μπορούν να «φάνε» πλησιάζοντας φαγητό στόμα τους και να εκτοξεύσουν βέλη χρησιμοποιώντας τα PS Move χειριστήρια. Το «Song in the Smoke» θα ελέγξει τις ικανότητες επιβίωσης των παικτών και το τελικό αποτέλεσμα θα βασίζεται στις αποφάσεις που πήραν.

«DOOM 3: VR Edition» για PS VR

Το «DOOM 3: VR Edition» κυκλοφορεί στις 29 Μαρτίου για το PS4 και μέσω backwards compatibility στο PS5. Το «DOOM 3: VR Edition» περιλαμβάνει το DOOM 3 και τα expansions του, το «Resurrection of Evil» και το «The Lost Mission», τα οποία είναι επανασχεδιασμένα για την τεχνολογία του PS VR. Σε συνδυασμό με την αυθεντική δράση και τον τρόμο του DOOM 3, οι οπαδοί της εικονικής πραγματικότητας είναι έτοιμοι για μια εκρηκτική εμπειρία με το «DOOM 3: VR Edition