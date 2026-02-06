Νίκη που δείχνει τετράδα με επιθετικό κρεσέντο!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά το ματς στο Ντουμπάι όπου γνώρισαν την ήττα στην παράταση την Τρίτη (03/02) από την ομώνυμη ομάδα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 15 πόντους, έβγαλε όμως αντίδραση και με ένα τρίποντο του Φουρνιέ στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί βέβαια δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια και το τελικό 108-98 τον άφησε με μία πικρή γεύση.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Ιβάν Φουρνιέ να ακολουθεί με άλλους 16.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός έμεινε στο 16-9 ρεκόρ, έχοντας βέβαια και ένα παιχνίδι λιγότερο, το εντός έδρας με τη Φενερμπαχτσέ.

Στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να βρουν ρυθμό και το σκορ να ανέβει. Το Over 171.5 Πόντοι είναι σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Στο Ντουμπάι ο Σάσα Βεζένκοφ δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν συνηθίζει να έχει σερί κακά παιχνίδια και αυτή τη φορά μπορεί να ηγηθεί της επίθεσης της ομάδας του.

Από την άλλη η Βίρτους Μπολόνια προέρχεται από μία αναπάντεχη εντός έδρας ήττα με 80-70 από τη Βιλερμπάν.

Για τους Ιταλούς διακρίθηκε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 20 πόντους αλλά ήταν αρκετά μόνος και έτσι η ομάδα του έχασε μία σημαντική ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια ακόμα μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας αλλά η Βίρτους δεν μοιάζει ικανή να πετύχει το κάτι παραπάνω.

Στο ΣΕΦ η αποστολή της είναι ακόμα δυσκολότερη και θα πρέπει να πετύχει υπέρβαση για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η νίκη του Ολυμπιακού με -12,5 χάντικαπ είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

