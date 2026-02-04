Παναιτωλικός: «Συσπειρωμένοι όλοι μαζί, καλούμε τον 12ο παίκτη στην Λάρισα»

Ο Παναιτωλικός έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους του για να δώσουν δυναμικό παρών στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νοvibet.

Ο Παναιτωλικός θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του και στη Λάρισα. Ο Τίτορμος καλείται να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί έξι διαδοχικών στο πρωτάθλημα, στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νοvibet και θα χρειαστεί τη βοήθεια του... 12ου παίκτη.

Οι Αγρινιώτες με ανακοίνωση τους έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους τους για να δώσουν δυναμικό παρών στο γήπεδο των Λαρισαίων για να στηρίξουν τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Στηρίζουμε την ομάδα μας και στη Λάρισα

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 5.00 το απόγευμα η ομάδα μας δίνει έναν σημαντικό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet. Η επιθυμία των φιλάθλων μας να βρεθούν στο πλευρό του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και σ’ αυτόν τον αγώνα είναι δεδομένη. Συσπειρωμένοι όλοι μαζί για τον κοινό στόχο, που είναι η επάνοδος της ομάδας σε ψηλότερες βαθμολογικές θέσεις, καλούμε όσους μπορούν να ταξιδέψουν στη Λάρισα για να γίνουν ο «12ος παίκτης» σ’ αυτή τη σημαντική αναμέτρηση. Με φίλαθλο πνεύμα όπως συνέβη στον αγώνα του α’ γύρου στο Αγρίνιο, όπως αρμόζει στις δύο ομάδες που εκπροσωπούν επάξια το ποδόσφαιρο της περιφέρειας στη μεγάλη κατηγορία.

Για τη εξυπηρέτηση όσων θα ταξιδέψουν μεμονωμένα από το Αγρίνιο ή άλλες περιοχές της χώρας, παραθέτουμε την ενημέρωση της γηπεδούχου ΠΑΕ για τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων:

Σας αποστέλλουμε το Link του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ για τις ανάγκες των φιλάθλων σας.

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-ael-novibet-pae-panaitolikos

Τα εισιτήρια είναι για το Βόρειο Πέταλο στην Θύρα 13Β και κοστίζουν 15€.

Συνολικά η Θύρα 13Β έχει χωρητικότητα 364 θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι φίλαθλοί σας να προχωρήσουν στην αγορά του εισιτηρίου είναι η αγορά κάρτας φιλάθλου της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ που κοστίζει 5€.

Το Link της αγοράς κάρτας φιλάθλου είναι το εξής: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-ael/».