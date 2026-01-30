Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή με το διπλό στις αποσκευές του, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λυών για να αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη ASVEL.

Τέσσερις ήττες στα τελευταία έξι ματς, απουσίες, τραυματισμοί, κριτική. Αυτήν την κατάσταση έχουν να διαχειριστούν οι πράσινοι πηγαίνοντας στη Γαλλία για ένα ματς που στην πραγματικότητα είναι πιο δύσκολο από όσο πιστεύει το ευρύ κοινό. Ο Έργκιν Άταμαν είδε τους Όσμαν και Μήτογλου να προπονούνται κανονικά, αυξάνοντας τη γκάμα διαθέσιμων επιλογών για τον ίδιο, σε επίπεδο σχημάτων.

Χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό πλέον στο ρόστερ της, η ASVEL δεν είναι ομάδα. Παραμένει όμως μαχητική και το απέδειξε πειστικά με τη σκληρή μάχη που έδωσε στους Καταλανούς του Τσάβι Πασκουάλ την προηγούμενη εβδομάδα. Το σύνολο του Πουπέ έχει αθλητικότητα, αμύνεται με επαφές και κυνηγάει το επιθετικό ριμπάουντ. Ο Glyn Watson ως χειριστής και οι στατικές εκτελέσεις παιχτών όπως ο Ajinca, o Seljaas και ο Jackson αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα των γηπεδούχων οι οποίο πρόσθεσαν και τον Ανγκόλα (έχει αφήσει αρκετά καλές πρώτες εντυπώσεις) στην περιφερειακή γραμμή.

Το “τριφύλλι” θα πρέπει να ματσάρει την επιθετικότητα των γηπεδούχων, να μη δώσει ανοιχτό γήπεδο και να δουλέψει αρκετά την έξτρα πάσα στη δική του επίθεση για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την LDLC Arena. Ο Ρισόν Χολμς (24 πόντοι στο ματς του πρώτου γύρου) θα πρέπει να τροφοδοτηθεί αρκετά μέσα από Pick & Roll-δράσεις αποτελώντας το κεντρικό κομμάτι στην πράσινη επίθεση. Παίχτης-κλειδί για την ελληνική ομάδα στο συγκεκριμένο ματσάρισμα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Απέναντι σε δυνατούς, αθλητικούς φόργουορντ όπως ο N’Diaye και ο Eboua, ο Ισπανός θα δώσει αρκετές μάχες για διεκδικούμενες μπάλες αλλά και στα μετόπισθεν γενικά. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πληθωρικό παιχνίδι από τον βασικό του PF για να πετύχει τους στόχους του.

Οι πράσινοι είναι σαφώς καλύτερη ομάδα και οφείλουν να ελέγξουν τον αγώνα μέσα από την άμυνα τους. Η ASVEL δεν έχει το βαθύ οπλοστάσιο όμως παρόλα αυτά μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, αν βρει καλές περιφερειακές εκτελέσεις.

