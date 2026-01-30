Ψάχνει λύσεις και βρίσκει… πρωταγωνιστές!

Νέα εκτός έδρας δοκιμασία με μεγάλο «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τη νέα ήττα, από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ (75-71) τα περιθώρια για τον Παναθηναϊκό έχουν στενέψει και δεν υπάρχει χώρος για νέες ήττες, ειδικά εκτός προγράμματος, ώστε να μη χαθεί περαιτέρω έδαφος.

Η αστοχία των παικτών του Εργκίν Αταμάν κόστισε πολύ ακριβά, με αποκορύφωμα τα τέσσερα χαμένα τρίποντα στα τελευταία 72’’, με τα δύο τελευταία από Σλούκα και Γκραντ που δυνητικά θα ανέτρεπαν το 73-71, παρότι παντελώς ελεύθερα, να βρίσκουν σίδερο.

Πλέον οι «πράσινοι» με τέσσερις ήττες σε έξι παιχνίδια μες στο 2026, έχουν ρεκόρ 14-10 και ισοβαθμούν με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα στην 8η θέση, η οποία αν ολοκληρωνόταν σήμερα η κανονική περίοδος θα τους έστελνε στην περιπέτεια των Play In.

Ζητούμενο είναι η βαθμολογική, αλλά και αγωνιστική ανάκαμψη, με την αναμέτρηση στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν να προσφέρεται για επιστροφή στις νίκες, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 σερί επί της αντιπάλου του από το 2021 κι έπειτα. Στο 1.93 το «πράσινο» -8.5 χάντικαπ.

Ο Αταμάν καλείται αυτό το διάστημα όπου οι αγωνιστικές είναι ολοένα και πιο κρίσιμες, να διαχειριστεί απουσίες, με τον Κέντρικ Ναν να παραμένει στα πιτς.

Ωστόσο ευχάριστο νέο για τον Τούρκο τεχνικό είναι η επιστροφή στη δράση δύο κομβικών λύσεων στους φόργουορντ, του Τσέντι Όσμαν, αλλά και του Ντίνου Μήτογλου, που ανοίγουν το rotation.

Ο Παναθηναϊκός λόγω των απουσιών και ειδικά του Ναν είχε ζήτημα στην επίθεση, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο Τελ Αβίβ, την ώρα που έχει δείξει στα δύο τελευταία παιχνίδια βελτίωση στην άμυνα. Η Βιλερμπάν έχει τη χειρότερη επίθεση στη διοργάνωση με 78.7 πόντους και να σκοράρει κάτω από 80.5 πόντους προσφέρεται στο 1.92.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

