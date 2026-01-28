Ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για την νίκη που τον εκτοξεύει!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο σημείο που στόχευαν εδώ και λίγο καιρό. Να διεκδικούν με αξιώσεις την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για να το καταφέρουν αυτό χρειάστηκαν δύο σερί νίκες απέναντι σε Καϊράτ Αλμάτι (1-0) και Λεβερκούζεν (2-0).

Την προηγούμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία μεστή εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Γερμανούς και πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Πειραιώτες καθώς προηγήθηκαν με τον Κοστίνια στο 2’. Ο Τζολάκης με τις αποκρούσεις του κράτησε όρθια την ομάδα του και ο Ταρέμι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκανε το 2-0.

Πλέον το σύνολο του Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 8 βαθμούς και ξέρει ότι με μία νίκη στο Άμστερνταμ θα «σφραγίσει» την πρόκριση του. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και με ισοπαλία και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος ο Ολυμπιακός να ρισκάρει από το ξεκίνημα. Η ισοπαλία στο ημίχρονο είναι σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Από την άλλη ο Άγιαξ προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-1 στη Βιγιαρέαλ,

Το αποτέλεσμα αυτό κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση αλλά ρεαλιστικά είναι δύσκολο να περάσει στην επόμενη φάση.

Ακόμα και οι 9 βαθμοί δεν του αρκούν και θέλει, πέρα από μία νίκη του με πολλά γκολ διαφορά, έναν μεγάλο συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Γι’ αυτό μπορεί να βγει μπροστά από το ξεκίνημα, θέλοντας να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει. Το Over 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.69 στη Novibet.

Η αναμέτρηση είναι ένας «τελικός» για τον Ολυμπιακό που πηγαίνει στο Άμστερνταμ με αυτοπεποίθηση.

Έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο έως τώρα στη League Phase του Champions League και με αυτό οδηγό θέλει να παρουσιαστεί στο «Johan Cruyff Arena».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και αυτός που θα ηγηθεί της ομάδας του. Το να σκοράρει είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

