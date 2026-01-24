Η πρώτη θέση που κρύβει… παγίδες και η Λάρισα που ανεβαίνει!

H Super League επιστρέφει στη δράση με τη 18η αγωνιστική, η οποία έχει στο πρόγραμμα του Σαββάτου τρία πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στον Αστέρα Aktor καθώς ζήτησαν και πήραν την αναβολή.

Ακολουθούσε άλλωστε το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/01). Εκεί το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέθεσε ψυχή και πήρε μία μεγάλη νίκη με 2-0.

Τα πάντα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρονο όταν οι Κοστίνια (2’) και Ταρέμι (45+1’) βρήκαν δίχτυα και έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα τους.

Ο Τζολάκης ήταν πραγματικός κέρβερος και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται την Τετάρτη (28/01) για έναν τελικό-πρόκρισης απέναντι στον Άγιαξ.

Προέχει βέβαια το παιχνίδι με τον Βόλο, ο οποίος προέρχεται από 2 σερί ήττες στη Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν με κάποιες αλλαγές και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.60 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (19:30), ο Αστέρας Aktor υποδέχεται στην Τρίπολη την ΑΕΚ. Οι Αρκάδες μετά και τη 2η σερί τους ήττα από τον ΟΦΗ (4-0), αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή.

Ο Κρις Κόλμαν αποτελεί παρελθόν και ο Μίλαν Ράσταβατς επέστρεψε στην ομάδα προκειμένου να «σώσει» μία μέτρια χρονιά.

Από την άλλη η ΑΕΚ προέρχεται από έναν θρίαμβο (4-0) απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει και τα 4 γκολ της ομάδας του.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ένωση συγκατοικεί με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή και θέλει να παραμείνει σε αυτή. Παραδοσιακά η Τρίπολη αποτελεί μία δύσκολη έδρα και ο Αστέρας δύσκολα θα ρισκάρει. Το Under 2.5 γκολ είναι σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Το… ντέρμπι της ημέρας διεξάγεται στη Λάρισα. Η AEL Novibet φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Αμφότερες ωστόσο έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση τους. Οι «βυσσινί» πήραν μία σπουδαία νίκη με 2-0 απέναντι στον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας τον Αστέρα Aktor στους 13 βαθμούς.

Η διακοπή φαίνεται ότι τους βοήθησε και τώρα θέλουν να εκμεταλλευτούν και πάλι την έδρα τους.

Από την άλλη ο Πανσερραϊκός έκανε μία μεγάλη ανατροπή (2-1) απέναντι στην Κηφισιά και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία.

Καμία από τις δύο δεν θέλει να ρισκάρει να ηττηθεί και η ισοπαλία είναι σε απόδοση 3.35 στη Novibet.

