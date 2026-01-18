Το ντέρμπι που δείχνει το μέλλον και οι παγίδες της αγωνιστικής!

H δράση στη Super League συνεχίζεται και αυτή την Κυριακή, στο πρόγραμμα της οποίας ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (17:00), η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Άρη με τις δύο ομάδες να ψάχνουν μία αντίδραση.

Οι «βυσσινί» προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Κηφισιά, σε ένα ματς που δέχτηκαν την ισοφάριση στο 89’. Συμπλήρωσαν αισίως 8 αγώνες χωρίς νίκη και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη ο Άρης ηττήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Έχασε έτσι έναν βασικό στόχο που είχε θέσει από το ξεκίνημα της σεζόν και στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα.

Εκεί έχει «πέσει» στην 7η θέση της βαθμολογίας και δεν θέλει να χάσει την επαφή του με την 5η θέση. Αμφότερες οι ομάδες έχουν ανάγκη από βαθμούς και δύσκολα θα ρισκάρουν. Η ισοπαλία στο ημίχρονο είναι σε απόδοση 1.99 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (19:00), o ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον ΟΦΗ με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε μία μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Στην αντίπερα όχθη ο ΟΦΗ προέρχεται από έναν θρίαμβο με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Η νίκη αυτή τον έστειλε για 2η σερί σεζόν στα ημιτελικά όπου αντίπαλος του θα είναι ο Λεβαδειακός.

Στο πρωτάθλημα βρίσκει τα πατήματα του, απέχει 4 πόντους από την πρώτη οκτάδα και με τον Κόντη στον πάγκο φαίνεται βελτιωμένος. Ειδικά στην άμυνα του είναι πιο «σφιχτός» και το Under 3.5 Γκολ προσφέρεται σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

Το μεγάλο παιχνίδι βέβαια διεξάγεται στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ είναι «πληγωμένη» μετά τον αποκλεισμό της από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο. Η ομάδα του Νίκολιτς έμεινε εκτός από έναν στόχο της και ψάχνει τώρα να ανεβάσει και πάλι την ψυχολογία του.

Άλλωστε μετά την ισοπαλία με τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική, «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 3-0 του Άρη στο ΟΑΚΑ, με τον Μπακασέτα να πετυχαίνει χατ-τρικ, δείχνοντας μάλιστα και πολύ καλό πρόσωπο.

Οι Παντελίδης και Τεττέη ξεσήκωσαν τον κόσμο των «πράσινων» και ο Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του. Τώρα καλείται να δείξει χαρακτήρα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

