Ο Άλεξ Κραλ είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το όνειρο με τη Βραζιλία, το Champions League και τα κολακευτικά λόγια για τις ικανότητές του.

Ο Άλεξ Κραλ προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος δεξιοπόδαρος χαφ με ύψος 1,87, αποτελεί επιλογή του τριφυλλιού για τη μεσαία γραμμή και σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί για τον διεθνή Τσέχο, πρόκειται για παίκτη με μεγάλη ικανότητα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τα μετόπισθεν, αλλά και τεράστια αντίληψη του χώρου. Ένας... προπονητής στο χορτάρι.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε οργανωτή. Αλλά έναν παίκτη που θα ξεκινάει την ανάπτυξη και θα είναι σημαντικός στην αναχαίτιση των αντιπάλων. Το γκολ, άλλωστε, δεν είναι στα αγαπημένα του στοιχεία, αφού σε συλλογικό επίπεδο έχει μόλις 4 τέρματα σε 286 ματς, ενώ μετράει και 18 ασίστ.

Ο Κραλ έχει πολλές παραστάσεις στην καριέρα του, ωστόσο, στην Ουνιόν δεν είχε πλέον ρόλο και στον Παναθηναϊκό, εκτός από την ομάδα που έχει μεγάλες προσδοκίες, ελπίζει και ο ίδιος να επιστρέψει σε τοπ επίπεδο.

Το βιογραφικό του

Ο Κραλ γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1998 στο Κόζιτσε της Σλοβακίας. Αποφάσισε, όμως, να παίξει με την εθνική ομάδα της Τσεχίας.

Η οικογένεια του Κραλ μετακόμισε στη συνοικία Στίριτσε στο Μπρνο της Τσεχικής Δημοκρατίας όταν ήταν παιδί. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία έξι ετών στη Μοράβσκα Μπρνο, πριν ενταχθεί στη Ζμπρόγιοβκα Μπρνο σε ηλικία εννέα ετών. Στα 14 του χρόνια εντοπίστηκε από σκάουτ και αποκτήθηκε από τη Σλάβια Πράγας, μετακομίζοντας στην πρωτεύουσα για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Σλάβια και Ρωσία με 12 εκατ. ευρώ

Τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Σλάβια Πράγας κι αφού βρέθηκε δύο χρόνια στην Τέπλιτσε. Συνολικά με την πρώτη ομάδα είχε 30 ματς, 1 γκολ και 3 ασίστ. Τις περιόδους 2016-17 και 2017-18 για να πάρει παιχνίδια πήγε στην Τέπλιτσε και είχε 48 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 ασίστ.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στα 21 του, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Η τελευταία δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Αγωνίστηκε με τον σύλλογο για αρκετές σεζόν, συμμετέχοντας και στο UEFA Champions League. Είχε 60 αγώνες κι 6 ασίστ.

Δύσκολα στη Γουέστ Χαμ

Στις 31 Αυγούστου 2021, στα 23 του, ο Κραλ εντάχθηκε στη Γουέστ Χαμ δανεικός για μία σεζόν, με οψιόν μόνιμης μεταγραφής. Έκανε το ντεμπούτο του στις 22 Σεπτεμβρίου σε νίκη 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το EFL Cup στο Ολντ Τράφορντ. Το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα ήρθε στις 28 Δεκεμβρίου 2021, μπαίνοντας ως αλλαγή στη νίκη με 4-1 απέναντι στη Γουότφορντ.

Συνολικά αγωνίστηκε μία φορά στην Premier League, τρεις φορές στο Europa League και από μία στο FA Cup και στο EFL Cup πριν ολοκληρωθεί ο δανεισμός του. Τα πράγματα ήταν δύσκολα, διότι σε μία ομάδα που είχε τερματίσει έβδομη την περασμένη σεζόν απ' αυτή που πήγε ο Κραλ, στην Premier League, ο συναγωνισμός ήταν τεράστιος και το ρόστερ πολύ ποιοτικό.

Στη Σάλκε

Την 1η Ιουλίου 2022, η Σπαρτάκ ανακοίνωσε ότι ο Κραλ ανέστειλε το συμβόλαιό του για τη σεζόν 2022-23, κάνοντας χρήση των ειδικών κανονισμών της FIFA που σχετίζονται με τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στις 14 Ιουλίου 2022, η Σάλκε ανακοίνωσε την απόκτησή του με μονοετές συμβόλαιο, ενώ βάσει των κανονισμών της FIFA παρέμεινε τυπικά παίκτης της Σπαρτάκ, αγωνιζόμενος προσωρινά στη γερμανική ομάδα, στην οποία είχε συνολικά 31 αγώνες και 1 ασίστ.

Ουνιόν Βερολίνου

Στις 2 Ιουνίου 2023, η Ουνιόν Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κραλ. Στην πρώτη του χρονιά στον σύλλογο πραγματοποίησε 24 συμμετοχές στην Bundesliga, 2 στο Κύπελλο κι άλλες 6 στην παρθενική συμμετοχή της Ουνιόν στο Champions League. Με την Ουνιόν κατέγραψε 42 παιχνίδια, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Δανεικός στην Εσπανιόλ

Στις 7 Αυγούστου 2024, ο Κραλ παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Εσπανιόλ που μόλις είχε προβιβαστεί στη La Liga. Στη Βαρκελώνη μέτρησε σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα 37 ματς. Συνολικά στην Εσπανιόλ είχε πέρσι 39 παιχνίδια και 1 ασίστ.

Η Βραζιλία και το Euro

Ο Κραλ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Τσεχίας στις 26 Μαρτίου 2019, σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Βραζιλία, περνώντας ως αλλαγή στο 69ο λεπτό αντί του Νταβίντ Παβέλκα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κόντρα σε ένα μεγαθήριο, όπως σχολίασε ο ίδιος για την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο.

Με την Τσεχία έχει 48 παιχνίδια και 2 γκολ. Τα πέτυχε στις 14/10/19 στη φιλική εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Β. Ιρλανδία και στα προκριματικά του Euro 2020, στη νίκη με 2-1 κόντρα στο Κόσοβο στις 14/11/19. Μεγάλη στιγμή φυσικά η παρουσία του στο Euro 2021 (έγινε τότε, λόγω κορονοϊού). Είχε τέσσερις συμμετοχές. Μία βασικός με τη Σκωτία και τρεις ως αλλαγή με Κροατία, Αγγλία (φάση των 16), Ολλανδία (προημιτελικά).

«Ιδανικό πακέτο»

Η Σάλκε το καλοκαίρι του 2022 ανακοίνωσε τον Κραλ και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας Ρούβεν Σρέντερ, είχε δηλώσει ενθουσιασμένος: «Το συνολικό πακέτο του Άλεξ είναι ιδανικό για τη θέση του. Παρά το ύψος του (1,87 μ.), είναι πολύ ευκίνητος, καλύπτει μεγάλη απόσταση και έχει αρκετή ταχύτητα. Είναι έξυπνος στο παιχνίδι χωρίς τη μπάλα, κλείνει καλά τους χώρους και προβλέπει τις κινήσεις των αντιπάλων. Επιπλέον, είναι πολύ έμπειρος για 24 χρονών και η γλώσσα του σώματος του είναι πολύ θετική».

«Καταπληκτική αντίληψη»

Ο προπονητής της Σάλκε Φρανκ Κράμερ πρόσθεσε: «Γνωρίζω τον Άλεξ εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως από τη θητεία του στις μικρές εθνικές ομάδες της Τσεχίας. Η καταπληκτική αντίληψή του για το παιχνίδι θα μας βοηθήσει να οργανώνουμε το παιχνίδι από τον άξονα, καθώς είναι πολύ καλός στο να βρίσκει λύσεις υπό πίεση. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να τον καλωσορίσω στο ρόστερ μας».

«Έντονο στυλ παιχνιδιού»

Η Ουνιόν απέκτησε τον Κραλ το καλοκαίρι του 2023. Στην ανακοίνωσή της αναφερόταν: «Μαζί με τα δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο με τη Σλάβια Πράγας, ο μέσος έχει αγωνιστεί δεκάδες φορές με την ανδρική εθνική Τσεχίας, με την οποία συμμετείχε και στο Euro 2021. Έχει σκοράρει μέχρι στιγμής δύο γκολ για τη χώρα του.

Τρία γεγονότα για τον Άλεξ Κραλ: Στον πρώτο αγώνα των 16 του Europa League 2018/19, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με τον ώμο του απέναντι στη Σεβίλλη, με την πλάτη στην εστία.

Επιλέχθηκε στην ομάδα της διοργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-19 το 2017. Έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα σε φιλικό εναντίον της Βραζιλίας στις 26/03/2019».

Ο Όλιβερ Ρούνερτ, γενικός διευθυντής της Ουνιόν, δήλωσε για τη μεταγραφή: «Με τον Άλεξ Κραλ αποκτάμε έναν τακτικό διεθνή Τσέχο, ο οποίος θα ταιριάξει μαζί μας λόγω του έντονου στιλ παιχνιδιού του, των τεχνικών του ικανοτήτων και της νοοτροπίας του, και ανυπομονούμε πολύ για τη συνεργασία μαζί του!»

Η πρόταση της Μπορντό

Μετά τις δύο σεζόν στην Τέπλιτσε, ο Κραλ είχε επιστρέψει στη Σλάβια Πράγας, το καλοκαίρι του 2019. Ο αθλητικός διευθυντής της Σλάβια, Γιαν Νέζμαρ, σχολίασε τότε:

«Ο Άλεξ είναι ανάμεσα στους πιο ταλαντούχους παίκτες της κατηγορίας του. Συμβαίνει μερικές φορές ένας παίκτης να φεύγει από την πατρική του ομάδα και να επιστρέφει αργότερα. Χάρη στη θητεία του στις Τέπλιτσε, είχε την ευκαιρία σε νεαρή ηλικία να αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Έκανε μεγάλο βήμα στην καριέρα του και πιστεύουμε ότι στην Έντεν θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο».

Ο μάνατζερ του Κραλ, Καρόλ Κίσελ, είχε πει ότι ενδιαφέρθηκε και η Μπορντό:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Οι διαπραγματεύσεις της Σλάβια ήταν οι πιο σοβαρές και συγκεκριμένες. Σίγουρα βοήθησε και η προηγούμενη απόφασή του να μεταβεί στις Τέπλιτσε, επιστρέφει ως ολοκληρωμένος παίκτης. Μετά τις συζητήσεις με τον προπονητή Γίντριχ Τρπίσοφσκι και τον αθλητικό διευθυντή Γιαν Νέζμαρ, μπορώ να πω ότι η πρόταση είναι πολύ παρόμοια με αυτή της Μπορντό, ειδικά όσον αφορά το στιλ παιχνιδιού. Ο Άλεξ ταιριάζει στο απαιτητικό στιλ παιχνιδιού που εφαρμόζει η Σλάβια. Το παιχνίδι βασίζεται στην ανάπτυξη από πίσω και επειδή είναι πολύ γρήγορος, πιστεύω ότι το στιλ αυτό θα του ταιριάξει απόλυτα».

Εξάρι, αλλά και οκτάρι

Ο Κραλ έχει παίξει στην καριέρα του κυρίως ως εξάρι. Αλλά σε αρκετά ματς αγωνίστηκε κι εσωτερικός μέσος. Έχει παίξει επίσης πιο μικρός, λόγω ύψους και λίγα ματς ως στόπερ.

Οι θέσεις του Κραλ

Θέση Συμμετοχές

Αμυντικός μέσος 151

Εσωτερικός μέσος 46

Κεντρικός αμυντικός 39

Μεσοεπιθετικός 11

Δεξί μπακ 3

Δεξί χαφ 1

Αριστερός μπακ 1

Η καριέρα του Κραλ σε αριθμούς

Ομάδα Συμμετοχές Γκολ Ασίστ

Σπαρτάκ Μόσχας 60 – 6

Τέπλιτσε 48 2 5

Ένωση Βερολίνου 42 1 1

Εσπανιόλ 39 – 1

Σάλκε 04 31 – 1

Σλάβια Πράγας 30 1 3

Σλάβια Πράγας Β 21 – 1

Τέπλιτσε Β 9 – –

Γουέστ Χαμ 6 – –

Οι συμμετοχές ανά διοργάνωση

Διοργάνωση Συμμετοχές

Μπουντεσλίγκα 62

Πρωτάθλημα Τσεχίας 58

Πρωτάθλημα Ρωσίας 53

La Liga 37

Πρωτάθλημα Νέων 30

Europa League 9

Κύπελλο Τσεχίας 8

Champions League 6

Κύπελλο Γερμανίας 5

Ρωσικό Κύπελλο 5

Champions League Προκρ. 4

Κύπελλο Ισπανίας 2

Premier League 1

Super Cup Τσεχίας 1

Κύπελλο Αγγλίας 1

Λιγκ Καπ Αγγλίας 1



