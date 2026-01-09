Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου: Με Super Ενισχυμένη στον Φουρνιέ

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Περιμένοντας σημαντικές επιστροφές, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου στοχεύοντας σε πειστική εμφάνιση και μια καθαρή νίκη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέπει σταδιακά όλα τα κομμάτια να μπαίνουν στη θέση τους και οι ερυθρόλευκοι μοιάζουν έτοιμοι για τη μεγάλη αντεπίθεση τους, στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού της σεζόν. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος, οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ επέστρεψαν στις προπονήσεις ενώ είναι καθαρά στα χέρια του κόουτς πότε θα ενεργοποιήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος και με υψηλό ηθικό σε ένα σημαντικό χρονικό σημείο.

Αλλαγές βίωσε και η Μπάγερν. Σε μια στιγμή που το καράβι κατευθυνόταν στα βράχια, η διοίκηση στράφηκε στον “δικό της” άνθρωπο, Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος άλλαξε την ατμόσφαιρα στην ομάδα και την οδήγησε σε δύο σημαντικές νίκες που δίνουν ανάσα στους Βαυαρούς. Η Μπάγερν στηρίζεται αρκετά στην περιφερειακή εκτέλεση του Ομπστ (37 πόντους απέναντι στη Μπασκόνια την Τετάρτη), είδε τον Τζαστίνιαν Τζέσαπ να ανεβάζει κατακόρυφα το παιχνίδι του και τον Μακόρμακ να παίρνει ρόλο βασικού. Η προσθήκη του Ντιμιτρίεβιτς από τη Ζενίτ δίνει επίσης μια λύση στη θέση “1” που αποτελεί το βασικό της πρόβλημα από την αρχή της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει τους φιλοξενούμενους στο ανοιχτό γήπεδο. Οι Βαυαροί έχουν την πιο αδύναμη transition άμυνα στη λίγκα και η ελληνική επίθεση μπορεί να βρει αρκετούς πόντους σε τέτοιες καταστάσεις. Η άμυνα των γηπεδούχων ματσάρει με μια επίθεση που δεν έχει ιδιαίτερη ικανότητα στο ένας με ένας και αυτό την κάνει πιο εύκολα αναγνώσιμη. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, τα γκαρντ των ερυθρολεύκων (Ντόρσεϊ, Μόρις, Φουρνιέ) θα έχουν μια καλή ευκαιρία να βρουν ποιοτικές εκτελέσεις μέσα από PnR ή ένας εναντίον ενός-δράσεις.

Οι Πειραιώτες είναι ξεκάθαρο φαβορί και μπορούν να πάρουν μια καθαρή νίκη, βασιζόμενοι στην άμυνα τους και στο ανοιχτό γήπεδο.

