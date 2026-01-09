Ολυμπιακός: Τι δοκίμασε στο κέντρο της άμυνας ο Μεντιλίμπαρ για τον Ατρόμητο και τι σκέφτεται
Θα έχει σημαντικές απώλειες ο Ολυμπιακός για ένα ματς must win όπως είναι αυτό στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει μαζί του τους Πιρόλα, Ροντινέϊ και Ποντένσε αλλά και τους Μπρούνο και Ελ Καμπί.
Ο Ισπανός τεχνικός σε επίπεδο στόπερ έχει δοκιμάσει στην άμυνα και Μπιανκόν - Καλογερόπουλο και Ρέτσο - Καλογερόπουλο. Τώρα ως προς την εκτίμηση για την 11άδα του Ολυμπιακού ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα οι επικρατέστεροι είναι - από αριστερά προς τα δεξιά - οι Ορτέγα, Μπιανκόν ή Ρέτσος με Καλογερόπουλο και Κοστίνια.
Για τον άξονα οι Έσε και Ντιόγκο Νασιμέντο και από εκεί και πέρα οι εκδοχές είναι κυρίως δύο. Η πρώτη να παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον φορ Ταρέμι και στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Στρεφέτσα ή ο Γιαζίτζι. Η 2η να επιλεγεί και ο Γκαρθία για βασικός για να παίξει πιο μπροστά ο Ντιόγκο Νασιμέντο και να βρεθεί στα... φτερά ο Τσικίνιο. Ο Μουζακίτης είναι επίσης υποψήφιος για το κέντρο εάν είναι στο 100% μετά την ίωσή του.
Οι παίκτες ανά θέσεις για την αποστολή των Πειραιωτών για το Ατρόμητος - Ολυμπιακός
Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Ρέτσος
Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Φορ: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
