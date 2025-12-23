«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στη Κυψέλη και ρωτήσαμε τους φιλάθλους τι θα ζητούσαν από τον Άγιο Βασίλη

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Για την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στη Κυψέλη, στο καφέ «Happenings» για μία ακόμη βραδιά ντέρμπι με το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

Οι φίλαθλοι απάντησαν μεταξύ άλλων, για το πως βλέπουν την ΑΕΚ φέτος, τι θα ζητούσαν από τον Άγιο Βασίλη και με ποιον παίκτη της Super League θα έκαναν τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: