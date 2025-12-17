Q&A στον Κώστα Αρβανίτη, ευρωβουλευτή

“Στις βασικές αρχές που αφορούν στο κράτος δικαίου, πάμε προς τα πίσω, στον προηγούμενο αιώνα”

Ο Κώστας Αρβανίτης μιλά με σαφή πολιτικό λόγο και χωρίς υπεκφυγές. Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου, αναλαμβάνει έναν ρόλο ιδιαίτερης θεσμικής βαρύτητας: είναι η πρώτη φορά που Έλληνας ευρωβουλευτής, και μάλιστα από την Αριστερά, έχει αυτή την ευθύνη. Όπως επισημαίνει, η σχετική έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη να μην απομακρύνονται από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των δικαιωμάτων. «Υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις, πάμε προς τα πίσω», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα αφορά συνολικά την Ευρώπη.



Στο ίδιο αξιακό πλαίσιο εντάσσεται και η πρότασή του για την αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας ως επίσημης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ασκεί κριτική τόσο στους θεσμούς όσο και στα μέσα ενημέρωσης για τη μη ορατότητα των ατόμων με αναπηρία.

Η στεγαστική κρίση, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνει καθαρά τη διαχωριστική γραμμή Αριστεράς- Δεξιάς. Η συντηρητική λογική αντιμετωπίζει τη στέγη ως εμπόρευμα, ενώ η Αριστερά τη θεωρεί κοινωνικό δικαίωμα. Ο Αρβανίτης απορρίπτει την αντίληψη της ανεξέλεγκτης δόμησης, επιμένοντας στην αξιοποίηση των ανενεργών κατοικιών και σε πολιτικές που δεν μετατρέπουν τη στέγη σε πεδίο κερδοσκοπίας.



Αναφερόμενος στην απαξίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνει ότι η κρίση εμπιστοσύνης αφορά συνολικά τους θεσμούς. Η πληροφορία δεν φτάνει στους πολίτες, ιδιαίτερα στους νέους, γεγονός που βαραίνει τόσο τους πολιτικούς όσο και τα ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει ότι το Ευρωκοινοβούλιο παραμένει χώρος ουσιαστικής νομοθέτησης με κοινωνικό πρόσημο.



Τέλος, για το ΣΥΡΙΖΑ και την κρίση εκπροσώπησης της Αριστεράς, ο Κώστας Αρβανίτης σημειώνει ότι τα κόμματα υπάρχουν για να καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες και όχι ως φορείς αφηρημένων ιδεών. Η Αριστερά, λέει, θα συνεχίσει να εκφράζεται όσο υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πολιτική εξέλιξη- ακόμη και μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα– οφείλει να γίνει οργανωμένα και συλλογικά, καθώς μια Αριστερά που θέλει να ενώσει δεν μπορεί να εμφανίζεται διασπασμένη.