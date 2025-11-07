Ολυμπιακός-Παρτίζαν: Με σοβαρότητα και συνέπεια για τη νίκη

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν.

Μια ακόμα πρόκληση εντός έδρας για τον Ολυμπιακό ο οποίος υποδέχεται την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στοχεύοντας στη νίκη που θα τον διατηρήσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Απαιτείται λοιπόν σοβαρότητα, συγκέντρωση και συνέπεια από την ελληνική ομάδα που θέλει να χτίσει πάνω στο αμυντικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την προηγούμενη εβδομάδα.

H Παρτίζαν βιώνει μια δύσκολη περίοδο. Άργησε να βάλει τους δύο παίκτες που τόσο χρειαζόταν, έχασε τον Κάρλικ Τζόουνς ο οποίος προστέθηκε δίπλα στον Μίλτον στη λίστα τραυματιών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Αναγκάστηκε να παίξει παιχνίδια με τον Στέρλινγκ Μπράουν στον “άσσο”, ηττήθηκε με Χολιγουντιανό τρόπο από τη Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα στο Βελιγράδι και παρουσίασε κακό πρόσωπο απέναντι στη Ντουμπάι για την Αδριατική. Ο Ζοτς εκδήλωσε ανοιχτά τον εκνευρισμό του την Κυριακή θέτοντας τους πάντες προ των ευθυνών τους.

Η παραπάνω συνθήκη “φωνάζει” ότι οι Σέρβοι είναι διπλά επικίνδυνοι αυτήν τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός, με οδηγό τη “σκυλομαχία” με τη Χάποελ, θα προσπαθήσει να χαμηλώσει τα ποσοστά των φιλοξενούμενων και παράλληλα να εκμεταλλευτεί την αρκετά αδύναμη άμυνα τους. Το δίδυμο Μιλουτίνοφ-Βεζένκοφ θα αποτελέσει την “αιχμή του δόρατος” απέναντι σε μια ομάδα που βασίζεται σε γρήγορα σχήματα και ακουμπάει αρκετά σε παίκτες-σκόρερ με αρκετές αδυναμίες στην ομαδική άμυνα.

Οι ερυθρόλευκοι είναι η καλύτερη ομάδα στο ματσάρισμα και η άμυνα του αντιπάλου θα του δώσει ευκαιρίες για να σκοράρει, στο μισό αλλά και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο αντίπαλος έρχεται από άσχημα αποτελέσματα και για αυτό χρειάζεται υπομονή και αρκετά μεγάλη προσοχή.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

