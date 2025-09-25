Santorini Experience 2025: Μια διαδρομή γεμάτη θρύλους

Μεγάλοι αθλητές που βρέθηκαν στη Σαντορίνη μέσα στα 10 χρόνια του Santorini Experience και κολύμπησαν στη μοναδική διαδρομή από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φηρών.

Στον εμβληματικό αγώνας open water κολύμβησης, απόστασης 1,5 μιλίου (2,4 χλμ), οι αθλητές ξεκινούν από το Ηφαίστειο και τερματίζουν στο παλιό λιμάνι των Φηρών διασχίζοντας τα νερά του Αιγαίου με βάθος που φτάνει μέχρι και τα 400 μέτρα, ειδικά στη μέση της Καλντέρας, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο της Σαντορίνης.

Ο σχεδιασμός της διαδρομής φέρει την υπογραφή του Νίκου Γέμελου, κορυφαίου τεχνικού διευθυντή με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση.

Για την ασφάλεια του αγώνα η διοργάνωση συνεργάζεται με τη Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, το Λιμεναρχείο Θήρας, τη Γεωθήρα, τη Lifeguard Patrol, την Caldera Yachting, τον Ναυτικό Ομίλο Σαντορίνης, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και με ναυαγοσώστες και έμπειρους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη σε όλη τη διαδρομή, με σκάφη υποστήριξης και προσωπικό πάνω σε σκάφη και μέσα στο νερό, έτοιμο να παρέμβει ανά πάσα στιγμή.

Η διοργάνωση παρέχει σε όλους τους αθλητές σωσίβιο ασφαλείας, για επιπλέον προστασία με τη χρήση του ατομικού πλωτήρα να είναι υποχρεωτική για όλους.

3 αθλητές στο Hall of Fame (Rouwendaal, Γιαννιώτης, Manyoki)

Η Ολλανδή, χρυσή και αργυρή Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και 8 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Sharon van Rouwendaal

Η Βρετανίδα, δύο φορές αργυρή Ολυμπιονίκης Jazz Carlin

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης, Σπύρος Γιαννιώτης

Ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης Yasu Hirai Fukuoka

Ο Ούγγρος κάτοχος του Ocean Seven, που εντάχθηκε στο Διεθνές Hall of Fame

Μαραθώνιας Κολύμβησης ως Τιμώμενος Κολυμβητής στην Τάξη του 2016, Attila Manyoki

Η Ιταλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Barbara Pozzobon,

H Ουγγαρέζα αργυρή πρωταθλήτρια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 4η Ολυμπιονίκης Anna Olasz,

H Γερμανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Leonie Beck,

O Ιταλός πρωταθλητής Ευρώπης Mario Sanzullo,

O Ιταλός πρωταθλητής Leonardo Favretti

H παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλλυ Αραούζου

O παγκόσμιος πρωταθλητής Αντώνης Φωκαΐδης

