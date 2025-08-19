Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα
Την Πέμπτη, 21/08, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, ρίχνεται πρώτος στη μάχη των playoffs του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Σάμσουνσπορ στις 21:00.
Λίγο αργότερα, στις 21:45, στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόδιο της Ριέκα για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη League phase.
Στα playoffs του Conference League, η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ, την Πέμπτη, 21/08, στις 21:00.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
