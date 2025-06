Novibet: Έγραψε ιστορία στα SBC Awards Europe με διπλή νίκη!

Η Ευρώπη μίλησε και το είπε δυνατά...

Η Novibet αναδείχθηκε Sportsbook Operator of the Year και ταυτόχρονα απέσπασε το βραβείο Operator Innovation in Gaming στα SBC Awards Europe, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον κλάδο του Online Gaming!

Στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στη Μάλτα, η Novibet πήρε τον τίτλο της Καλύτερης Εταιρείας για Στοιχηματισμό στην Ευρώπη! Μία διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα, που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς την κορυφή, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς τομείς.

Αλλά η Novibet δεν σταμάτησε εκεί! Στην ίδια, ξεχωριστή βραδιά, πρόσθεσε ακόμη ένα σημαντικό βραβείο στη συλλογή της: αυτό της Καινοτομίας “Operator Innovation in Gaming”. Μία διάκριση που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στο Online Gaming. Η επιβράβευση μιας κουλτούρας που τολμά να σκέφτεται διαφορετικά, να σχεδιάζει έξυπνα και να υλοποιεί με στόχο τη διαρκή εξέλιξη της εμπειρίας των παικτών της!

Αυτές οι διακρίσεις δεν είναι απλώς βραβεία. Είναι η έμπρακτη αναγνώριση μιας ομάδας που εργάζεται με αφοσίωση, συνέπεια και πάθος. H απόδειξη πως όταν επενδύεις στην ποιότητα, την εμπειρία και τους ανθρώπους σου, η επιτυχία συνοδεύει κάθε σου προσπάθεια. Γίνεται αναπόσπαστο μέρος της πορείας σου!

Novibet. Το μέλλον του Gaming, σήμερα!

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.