Τρομερά επεισόδια συνέβησαν στη Λισαβόνα, με οπαδούς της Πόρτο και της Σπόρτινγκ μετά από αγώνα hockey.

Ανεπανάληπτες σκηνές συνέβησαν στην Λισαβόνα με περίπου 40 οπαδούς της Σπόρτινγκ να στήνουν ενέδρα σε όχημα που επέβαιναν πέντε άτομα της Πόρτο.

Οι οπαδοί των «λιονταριών» πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα σε αυτούς των «δράκων» με αποτέσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καταστραφεί το όχημα ολοσχερώς.

Δύο επεβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις οπαδόυς της Σπόρτινγκ που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι δύο ομάδες, με την ομάδα της Σπόρτινγκ να αναφέρει οτι αυτά τα επεισόδια που έγιναν δεν εκφάζουν τον σύλλογο.

Cerca de 40 adeptos do Sporting emboscaram um veículo com cinco adeptos do FC Porto no interior. Foram lançadas pedras e artefactos pirotécnicos, resultando no incêndio e destruição total da viatura. Dois ocupantes ficaram gravemente feridos e foram transportados para o hospital. pic.twitter.com/SWMaggJst1