ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops: Το Αιγάλεω έδωσε ηχηρό «παρών» στη μεγάλη μπασκετική γιορτή

Η Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω έγινε το επίκεντρο του μπάσκετ 3x3, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους.

Η Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο μπασκετικό hotspot το Σάββατο 15 Μαρτίου, φιλοξενώντας το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops. Περισσότεροι από 3.000 φίλοι και φίλες του αθλήματος συμμετείχαν στο τουρνουά τριών μικτών ηλικιακών κατηγοριών και σε μια σειρά από ψυχαγωγικές δράσεις εμπνευσμένες από το μπάσκετ. Με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό, το πάθος των αθλητών, την ενέργεια του κόσμου και την αρωγή της ΔΕΗ, η τρίτη «στάση» του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops για το 2025 έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ο παλμός του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops χτύπησε δυνατά στα δύο γήπεδα που στήθηκαν πάνω στην Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω, με την αγωνιστική δράση να καθηλώνει το κοινό! Το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι τελικοί των τριών κατηγοριών χάρισαν επικά φινάλε και εντυπωσιακές μπασκετικές μονομαχίες.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε με την κατηγορία 18+, εκεί όπου οι Adobo with Rice επικράτησαν στον συναρπαστικό τελικό κόντρα στους Amigos με 19-17. Οι Fifi BC, με φόρα από τα ημιτελικά, επικράτησαν κόντρα στους Menidi Stars με 15-12 στην κατηγορία 14-17, ενώ οι Dream Team 2012 έκλεισαν εντυπωσιακά την βραδιά κόντρα στους Αταλάντη Bulls, στον τελικό της κατηγορίας 10-13, με σκορ 12-9! Το κοντέρ «έγραψε» 741 συνολικούς πόντους σε 60 παιχνίδια στον 16ο «σταθμό» του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, στο φιλόξενο Αιγάλεω.

Παράλληλα, ο freestyler DudeK ενθουσίασε το κοινό με ένα φαντασμαγορικό Street Basketball Show, εκτελώντας απίθανα κόλπα και δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να γίνουν μέρος του θεάματος. Οι μικροί φίλοι του μπάσκετ απόλαυσαν το φουσκωτό γήπεδο, δοκίμασαν το διαδραστικό παιχνίδι «μουσικές μπάλες» και κέρδισαν μοναδικά αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και τη Eurohoops. Το άκρως θεαματικό Shooting Challenge έγινε πόλος έλξης για τους θεατές, ενώ οι μπασκέτες για ελεύθερο παιχνίδι γέμισαν από μικρούς και μεγάλους.

Ακόμη, τα Basketball Arcade Games αποτέλεσαν την απόλυτη δοκιμασία ταχύτητας και ευστοχίας, ενώ το 360° Photo Booth κατέγραψε τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας. Το Face Painting corner χάρισε δημιουργικές πινελιές στη γιορτή, μεταμορφώνοντας τα παιδικά πρόσωπα σε πολύχρωμες μπάλες μπάσκετ και ο KissFM «έντυσε» μουσικά την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στην Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω με αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στην Πλατεία Μετρό Σταθμού Αιγάλεω πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγάλεω.

Το ΔΕΗ 3×3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσω του αθλητισμού. Στόχος του είναι να συμβάλει στην περαιτέρω διάδοση του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που από τους «δρόμους» βρέθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Στη δεύτερη σεζόν του, έχει μεταδώσει την ενέργεια του 3×3 στο Μοναστηράκι, στη Νέα Παραλία, στη Νέα Ιωνία, στην Καλαμαριά, στην Κηφισιά, στον Πειραιά και στη Νέα Σμύρνη. Το ταξίδι συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες γειτονιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μάθετε περισσότερα: dei3x3.eurohoops.net