Ζήκος στο One On One: «Απωθημένο μου το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ – Έχω πικρία για την Εθνική»

Ο Άκης Ζήκος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο One On One με τη Δώρα Παντέλη και στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Στο νέο και 15ο επεισόδιο της εκπομπής "One On One" με τη Δώρα Παντέλη στο κανάλι της Novibet στο Youtube, ο Άκης Ζήκος, ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League, ανοίγει την καρδιά του σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο πρώην διεθνής μέσος μιλά για την πλούσια καριέρα του, τις εμπειρίες του από την ΑΕΚ και τη Μονακό, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε εντός και εκτός γηπέδων.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας του με τη Δώρα Παντέλη, ο Ζήκος αναφέρεται στις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του πορείας, όπως τη συμμετοχή του στον τελικό του Champions League με τη Μονακό, αλλά και τις αναμνήσεις του από το ελληνικό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε ως απωθημένο το γεγονός πως η ΑΕΚ δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2008 και, παράλληλα, αναφέρθηκε στην πικρία που νιώθει μέχρι και σήμερα αναφορικά με το κομμάτι της Εθνικής Ελλάδας.

Μία πραγματικά απολαυστική συζήτηση στο One On One με τη Δώρα Παντέλη και στο Youtube κανάλι της Novibet, που πλέον φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους subscribers στο στοιχηματικό και online gaming industry!

