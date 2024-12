Ο Τζόρνταν Κρουκς έγινε ο πρώτος κολυμβητής που κατέβηκε τα 20 δευτερόλεπτα στα 50μ. ελεύθερο, σημειώνοντας το εξωπραγματικό 19.90 στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη.

Διαστημικό παγκόσμιο ρεκόρ από τον Τζόρνταν Κρουκς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη, με τον κολυμβητή από τους Νήσους Κέιμαν να σταματά το χρονόμετρο στα 50μ. ελεύθερο στα 19.90!

Σε κάποιες άλλες εποχές αν άκουγες ή διάβαζες για επίδοση στα 19.90 και χωρίς να ξέρεις το σπορ, το μυαλό σου θα πήγαινε στον στίβο και τα 200μ., όμως αυτός ο χρόνος αφορά κούρσα στα 50μ. ελεύθερο ανδρών, με τον Τζόρνταν Κρουκς να αφήνει άφωνη την παγκόσμια κοινότητα με αυτό που πέτυχε στην Duna Arena της Βουδαπέστης.

Ο 22χρονος κολυμβητής από τους Νήσους Κάιμαν στα ημιτελικά του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας σταμάτησε το χρονόμετρο στα 19.90, έχοντας πέρασμα 9.55 στα 25μ.!

🇰🇾Jordan Crooks🚀 first man ever under 20seconds in the men’s 50m free 🤯 #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/Hxz87DvT4p

Ο Κρουκς είδε δείξει τις διαθέσεις του από τον πρωινό προκριματικό, όταν με 20.08 έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ, καταρρίποντας τα 20.16 που είχε σημειώσει ο Αμερικανός, Κάλεμπ Ντρέσελ στις 21 Νοεμβρίου 2020, επίσης στη Βουδαπέστη.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος κολυμβητής που κατεβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα στην ιστορία των 50μ. ελεύθερο σε 25άρα και 50άρα πισίνα.

Για την ιστορία το παγκόσμιο ρεκόρ στην 50άρα πισίνα κρατά 15 χρόνια, κάτοχός του ο Βραζιλιάνος, Σέζαρ Τσιέλο με 20.91, επίδοση που πέτυχε στις 18/12/2009 στο Σάο Πάουλο.

Η Γκρέτσεν Γουόλς δεν σταματά με τίποτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας, 50 περίπου λεπτά μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό στα 100μ. πεταλούδα, έφθασε σε ένα νέο ρεκόρ κόσμου στα ημιτελικά στα 50μ. ελεύθερο.

Η κολυμβήτρια από τις ΗΠΑ τερμάτισε σε 22.87, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ των 22.93 που είχε σημειώσει η Ολλανδή, Ραμόνι Κρομοβιντγιόγιο στις 7 Αυγούστου 2017 στο Βερολίνο.

Η Γουόλς έγινε η 2η γυναίκα που κατεβαίνει τα 23 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα, φθάνοντας στα εννέα συνολικά στη διοργάνωση, εκ των οποίων τα οκτώ σε ατομικά αγωνίσματα.

🚨 World Record again from Gretchen Walsh — she just shattered the women’s 50m freestyle World Record with an incredible time of 22.87! 🔥💨 What a performance! 👏 #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/Db7Jeqq9Qt