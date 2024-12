Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ESPN, οι Μπρούκλιν Νετς δείχνουν αποφασισμένοι για... rebuilding θέτοντας σε διαθεσιμότητα τους Ντένις Σρέντερ και δύο ακόμα παίκτες της αρχικής τους πεντάδας.

Μπορεί να βρίσκονται στη μέση της Ανατολικής Περιφέρειας και των θέσεων που οδηγούν στα play-in όντας 8οι με ρεκόρ 10-14, όμως οι Μπρούκλιν Νετς δείχνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε ένα ακόμα rebuilding τα τελευταία χρόνια.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα του ESPN και συγκεκριμένα του Σαμς Σαράνια, η ομάδα του Μπρούκλιν θέτει σε διαθεσιμότητα τους Ντένις Σρέντερ, Καμ Τζόνσον και Ντόριαν Φίνι-Σμιθ.

Παρά το γεγονός ότι παίρνουν θέση βασικής πεντάδας, οι τρεις παίκτες κεντρίζουν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων του NBA με τους Νετς να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις.

Μάλιστα, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δείχνουν να ενδιαφέρονται και για τους τρεις «πενταδάτους» του Μπρούκλιν, την ώρα που η ομάδα της Καλιφόρνια έχει δείξει επίσης τις προθέσεις της για σοβαρή ενίσχυση, μετά την είδηση των Μαϊάμι Χιτ για παραχώρηση του Τζίμι Μπάτλερ.

The Brooklyn Nets are open to trading Cam Johnson, Dorian Finney-Smith and Dennis Schroder, per @ShamsCharania



The Golden State Warriors are interested in all three players



“The Nets have received trade interest and opened exploratory conversations around forwards Cam Johnson… pic.twitter.com/PiNZqUlM8D