Νέο Bet Builder Boost και… Novibet έπαθες!

Novibet… έπαθες με το νέο Bet Builder Boost!

Τώρα απολαμβάνεις έξτρα ώθηση στο Bet Builder σου, αυξάνοντας αυτόματα την απόδοση έως και 30% στις live και τις pre live επιλογές σου.

Πώς θα ενισχύσω την απόδοσή μου με το Bet Builder Boost;

Βρίσκεις το emoji με το πυραυλάκι 🚀 δίπλα στις αγορές που συμμετέχουν στο Bet Builder Boost.

• Επιλέγοντας τουλάχιστον 3 αγορές με ελάχιστη απόδοση 10.00 λαμβάνεις 10% ενίσχυση

• Επιλέγοντας τουλάχιστον 3 αγορές με ελάχιστη απόδοση 20.00 λαμβάνεις 20% ενίσχυση

• Επιλέγοντας τουλάχιστον 3 αγορές με ελάχιστη απόδοση 30.00 λαμβάνεις 30% ενίσχυση

Δες ένα παράδειγμα Bet Builder από τον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι – Ίντερ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League:

• Over 4.5 γκολ

• Over 9.5 κόρνερ

• Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο

• Λ. Μαρτίνες 2+ προσπάθειες στην εστία

• Μάντσεστερ Σίτι Over 5.5 προσπάθειες στην εστία

Με ποντάρισμα 10€ σε συνολική απόδοση 34.00 η επιστροφή του Bet Builder σε περίπτωση κέρδους θα ήταν 340€.

Με το +30% του Bet Builder Boost, όμως, θα λάβεις επιστροφή 442€!

Το καλύτερο; Το Bet Builder Boost στη Novibet προσφέρεται αμέτρητες φορές καθημερινά, σε οποιονδήποτε αγώνα από τα 6 αθλήματα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder!

Το στοίχημα όπως θα ήθελες να είναι με το νέο Bet Builder Boost στη Novibet.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.