Ο Μπέλιγχαμ σκόραρε ένα από τα ομορφότερα γκολ του EURO 2024 και οι Άγγλοι το πανηγύρισαν με την Ψυχή τους.

Σε ένα από τα καλύτερα ματς του EURO 2024 ο Μπέλιγχαμ κράτησε την ομάδα των Τριών Λιονταριών ζωντανή με ένα απίστευτο γκολ και οι φίλαθλοι των Άγγλων το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

Οι Άγγλοι του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παραλίγο να ετοιμάσουν τις βαλίτσες της επιστροφής, αλλά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τα ανέτρεψε όλα με ένα φοβερό γκολ στο 90+5΄ και έκλεισε... τα στόματα όλων όσων δεν πίστεψαν σε αυτή την ομάδα.

BELLIGOL.



Jude Bellingham forces extra-time in Gelsenkirchen in the 95th minute 💥 pic.twitter.com/iQL48yod5v