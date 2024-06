Η εικόνα του Βελγίου στο ματς με την Ουκρανία επέφερε την αντίδραση των οπαδών των Βέλγων με τον αρχηγό τους, Κέβιν Ντε Μπρόινε να πηγαίνει αρχικά προς την εξέδρα αλλά μετά λόγω θορύβου να αλλάζει γνώμη!

Άγρια ήταν η γιούχα των Βέλγων οπαδών προς την Εθνική ομάδας της χώρας τους μετά την ισοπαλία με την Ουκρανία στο EURO 2024 και την κακή της εικόνα στο γήπεδο. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ως αρχηγός του Βελγίου θέλησε αρχικά να πάει προς το μέρος των οπαδών για να τους χειροκροτήσει όμως η... φασαρία από την εξέδρα ήταν τόσο μεγάλη που άλλαξε γνώμη και μετά προέτρεψε τους συμπαίκτες του να αποχωρήσουν.

Belgium fans booing their team off the pitch. De Bruyne tried to go over to applaud them, but the boos were so loud he told the rest of the team to forget it... pic.twitter.com/2N5wgYLCSa