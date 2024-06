Μάρκο Αρναούτοβιτς: Ο «Χουλκ» της Αυστρίας έβαλε τα κλάματα

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στην όγδοη ημέρα του Euro 2024.

Βλέπεις, σε κάποιους ποδοσφαιριστές αρέσει να παίζουν λίγο με τη φωτιά. Ε, ο Μάρκο Αρναούτοβιτς είναι αυτός που πλησιάζει όσο λίγοι. Ο ίδιος ξέρει να μετατρέπει τον θυμό του σε ενέργεια, να βγάζει την ηγετική του φυσιογνωμία στο γήπεδο και να ανάβει τη σπίθα ακόμα και σε παγωμένο γήπεδο.

Αγαπημένος του ήρωας ο Χουλκ, είχε άλλωστε δανειστεί τη φράση του Bruce Banner, «Μη με θυμώνετε. Δεν θα σας αρέσω όταν είμαι θυμωμένος».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στη χρονιά του τρεμπλ στην Ίντερ είχε πει πως είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά με συμπεριφορά παιδιού. Εχει ξεσπάσει πολλές φορές, έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά βρήκε το σθενος και ζήτησε συγγνώμη. Ο Αυστριακός είναι αυθεντικός, είναι θρύλος.

Κόντρα στους Πολωνούς πήρε την μπάλα όταν έκαιγε, την έστησε και την έστειλε στα δίχτυα. Έχετε δει τον Χουλκ να κλαίει; Τον είδαμε στο ματς. Ήταν το δεύτερό του γκολ σε μεγάλο τουρνουά. Είναι αυτός που ξεπέρασε τον Χέρτσογκ σε συμμετοχές, είναι αυτός που οι Αυστριακοί λατρεύουν.

