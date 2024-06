Τζαμάλ Μουσιάλα: Γερμανός σταρ made in England!

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Tζαμάλ Μουσιάλα της Αγγλίας ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στην έκτη ημέρα του Euro 2024.

Πήγε στην Αγγλία στα επτά του χρόνια, δεν ήξερε καθόλου αγγλικά, γνώριζε όμως τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Οι βάσεις μπήκαν στο Νησί, όμως στα 15 του χρόνια κλήθηκε να αποφασίσει που θα παίξει. Γερμανία ή Αγγλία; Δυο καρδιές, αλλά μια η απόφαση. Η Γερμανία νίκησε και μαζί το ποδόσφαιρο της χώρας.

Αν εξαιρέσουμε τον Βιρτς, κανένας άλλος συμπατριώτης του δεν ντριμπλάρει τόσο άνετα όσο ο Μουσιάλα. Τον λες και μεταξένιο τον Tζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος έγινε ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με δυο γκολ. Το τέρμα του άνοιξε το δρόμο της νίκης κόντρα στην Ουγγαρία και φυσικά της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή η αξία του στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο» αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, με την Τσέλσι να χτυπά το κεφάλι της, αφού το 2019 παραχώρησε αυτό το αυθεντικό ταλέντο αντί... 170.000 λιρών στη Μπάγερν!

