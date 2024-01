O Κάιλ Γκάι έκανε μία απίθανη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο της εκτός έδρας νίκης της Τενερίφης, στην παράταση, απέναντι στην Καρσίγιακα με 106-97. Στον ίδιο όμιλο αγωνίζεται και το Περιστέρι.

Ο Κάιλ Γκάι άλλαξε φανέλα και πήρε... μπροστά. Στην εκτός έδρας επικράτηση της Τενερίφης απέναντι στην Καρσίγιακα (στον όμιλο που συμμετέχει και το Περιστέρι), για την 1η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL ο Αμερικανός, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μέτρησε 25 πόντους με 5/12 τρίποντα, 2/3 δίποντα και 6/6 βολές!

Όλοι οι πόντοι του ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο έμεινε άποντος!

🎵 But I don't want somebody who's loving everybody

I need a shy guy

He's the @kylejguy who'll only be mine 🎵



First #BasketballCL game: 25PTS 😎 pic.twitter.com/EhOms3ntgH