ΓεροΓιοβάισα: Νικητής θα είναι...

Ο πιο πειθαρχημένος, ο πιο τυχερός κι αυτός που θα βγάλει μπασκετική τρέλα θα κερδίσει το ντέρμπι. Ο γεροΓιοβάισα έκανε τις επιλογές του.

Το πάλεψε ο γεροΓιοβάισα, έδωσε μάχη χθες για να γίνει το 4 στα 4, όμως λύγισε κι έχασε στις λεπτομέρειες το απόλυτο. Υπομονή, θα επιστρέψουμε σύντροφοι στις νίκες, θα ξαπιούμε τη βότκα της επιτυχίας. Λέτε αυτό να συμβεί απόψε; «Ντέρμπι, ντέρμπι» φώναξα στη Σβετλάνα και την έκανα για την Αθήνα! Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα, σα να λέμε Μπάρτσα - Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Αλλη ποιότητα...

Θα ήθελα σε αυτή τη ματσάρα και Φαλ και Μήτογλου και Παπαπέτρου, όλους μέσα για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Σύντροφοι, ξεχάστε τι είδατε στη Ρόδο, άλλο παιχνίδι το σημερινό, άλλη ατμόσφαιρα, άλλο και το αποτέλεσμα; Θα δείξει. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει 12 νίκες και 7 ήττες σε ντέρμπι στην EuroLeague. Nαι, οι Πειραιώτες έχουν πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού, το είδαμε στο Σούπερ Καπ τι ωραία μπάσκετ έπαιξαν.

Γρήγορο, με εμπνεύσεις, απέναντι σε μια ομάδα που δεν έβγαλε ούτε ένα επιθετικό σύστημα. Σας είπα όμως, απόψε θα δούμε άλλο μπάσκετ. Ο εγωισμός του Αταμάν, αλλά και των μεγάλων προσωπικοτήτων θα βγει στο καυτό ΟΑΚΑ, κι εκεί θα μάθουμε αν ο Ολυμπιακός έχει τις λύσεις. Βλέπω ντερμπάρα και η απουσία του Φαλ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Δεν θα πέσω στην παγίδα να δώσω νικητή, θα πάω με το Under 158.5 πόντοι, απόδοση που προσφέρεται στο 1.65. Πάμε και στα ειδικά παικτών, με τον Κάνααν να... τρελαίνεται για ντέρμπι και το Over 8.5 πόντοι στο 1.83 είναι ιδανική επιλογή. Λεσόρ Over 11.5 πόντοι, Παπανικολάου Οver 3.5 ριμπάουντ είναι τα στηρίγματά μου.