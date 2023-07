O Βιθέντε Ιμπόρα έπαιζε επιθετικός μέχρι τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Στη Λεβάντε τον αγαπούν όσο λίγους και στη Σεβίλλη μετατράπηκε σε έναν box to box χαφ ολκής. Βαθιά θρησκευόμενος, λατρεύει τα παιδιά και δεν «λύγισε» όταν το 2011 έφυγε από τη ζωή η νεογέννητη κορούλα του.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού προβάρει πλέον ο Βιθέντε Ιμπόρα, καθώς ο Ισπανός κεντρικός χαφ θα βρίσκεται σήμερα (10/7) στην Ελλάδα για λογαριασμό του και εκτός απρόοπτου θα ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».

Η ως τώρα καριέρα του σε συνάρτηση με την εν γένει παρουσία του εκτός ποδοσφαίρου προϊδεάζουν για τα όσα μπορεί να προσφέρει μέσα και έξω από τα γήπεδα, αφού πρόκειται για έναν μέσο που ξέρει μπάλα, διαθέτει ηγετικές ικανότητες και τεράστια εμπειρία, ενώ την ίδια στιγμή με τον χαρακτήρα του κέρδισε παντού τον σεβασμό και την αγάπη όλων όσων τον γνώρισαν.

Γέννημα-θρέμμα και ταυτόχρονα λάτρης της Λεβάντε, όπως και μέλος της μεγάλης Σεβίλλης που ήταν «μόνιμη κάτοχος» του Europa League, ο 35χρονος προβάλει ως μία λύση πρώτης γραμμής.

Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1988 στην πόλη Μονκάντα, που είναι ένα προάστιο της Βαλένθια. Η πρώτη του επαφή με το ποδόσφαιρο ήταν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία και πιο συγκεκριμένα μόλις τεσσάρων ετών! Το πώς συνέβη αυτό θυμίζει λίγο... σενάριο από ταινία.

Πιτσιρικάς λοιπόν έπαιζε μπροστά από το σπίτι του μαζί με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς και τον πρόσεξε ο Μανόλο Σάλες, που διατηρούσε εκεί μαγαζί και παράλληλα ήταν προπονητής στο «Escuela de Fútbol Base de Alfara del Patriarca».

Πήγε λοιπόν και είπε στους γονείς του πως ο γιος τους διαθέτει ταλέντο και θα ήθελε να τον πάρει στην ακαδημία που εργάζονταν, όπερ και τελικά συνέβη. Επειδή όμως δεν υπήρχε αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα τα επόμενα δύο-τρία χρόνια έκανε μόνο προπονήσεις, αλλά η ουσία είναι πως το... νερό μπήκε στο αυλάκι.

Ετσι λοιπόν άρχισε να μπαίνει σε... mood μπάλας, ενώ σταδιακά και όσο μεγάλωνε έπαιρνε και μπόι. Πλέον βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά και επειδή πιτσιρικάς ήταν ψηλός ξεκίνησε να παίζει στην επίθεση, όπου μάλιστα παρέμεινε μέχρι τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, οπότε και μετατοπίστηκε στον άξονα και ξεχώρισε εντός και εκτός της χώρας του.

Εκείνος που του άλλαξε θέση ήταν ο Λουίς Γκαρθία, τεχνικός της Λεβάντε από το 2008 ως το 2011 και ο άνθρωπος που διαφοροποίησε, όπως θα δούμε παρακάτω, το

status quo του συλλόγου.

Ετσι ο Ιμπόρα έπαιζε μέχρι και «χοντρικά» τα 18 του μπροστά, ενώ στα πρώτα του βήματα θαύμαζε τον Ζινεντίν Ζιντάν. Στη συνέχεια ξεχώρισε τους Τσάβι, Ινιέστα και το 2002 βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της Λεβάντε, σε μία κίνηση που θα του άλλαζε τη ζωή. Το γιατί θα το δείτε παρακάτω.

Χωρίς να το γνωρίζει όταν πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του «Ciudad Deportiva», το συγκεκριμένο γήπεδο έγινε το δεύτερο σπίτι του και ένα μέρος όπου τον αγαπούν όσο λίγους.

Ο Τζιάνι Ντε Μπιάσι που το 2007/08 κρατούσε τα «ηνία» του club ήταν εκείνος που τον έριξε στα βαθιά, όταν υπό τις οδηγίες του ντεμπουτάρισε στην Primera Division ως επιθετικός, όπως είπαμε παραπάνω. Εκείνο το καλοκαίρι όμως η Λεβάντε έπεσε και την ακολούθησε στη Segunda Division. Το 2008/09 έγινε με τον Λουίς Γκαρθία «κολόνα» της στα χαφ και παρότι σκάρτα 20άρης έβγαλε μία γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.

Επειδή όμως δεν ήρθε η άνοδος στα «σαλόνια», η ομάδα άρχισε να ταλαιπωρείται από οικονομικά προβλήματα και η περίοδος 2009/10 ξεκίνησε με εκείνη ευρισκόμενη σε μειονεκτική θέση αφού είχε αποδυναμωθεί αγωνιστικά, ωστόσο το φινάλε της ήταν απροσδόκητα ονειρικό.

Με τον Ιμπόρα εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών ο σύλλογος τερμάτισε στην 3η θέση και πήρε το «εισιτήριο» του προβιβασμού, σε κάτι που χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα ως ο «Αθλος του Αιώνα».

Ετσι όχι μόνο κέρδισε μία θέση στο πάνθεον της ιστορίας της Λεβάντε αλλά συνάμα εκτόξευσε τις ποδοσφαιρικές του μετοχές, αφού εκτός όλων των άλλων άρχισε να καλείται στην U21 της πατρίδας του.

Το 2010/11 ξεκίνησε δύσκολα για εκείνον επειδή ταλαιπωρήθηκε από ορισμένους τραυματισμούς και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που η Λεβάντε κινδύνευε από την αρχή με υποβιβασμό. Ομως επέστρεψε γερός στον δεύτερο γύρο και τελικά η ομάδα έσωσε την παρτίδα στο φινάλε, χάρις σε δύο ισοπαλίες που πήρε κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Για την ιστορία ήταν εκ των κορυφαίων της σε αμφότερα τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Δέσποζε στον άξονα όπου ήταν «κόφτης» και «οργανωτής» ταυτόχρονα, ενώ την επόμενη σεζόν ήταν που ανέβηκε level. Στα 23 του ήταν πια ο «ηγέτης» και μαζί με τους Χουανφράν, Σέρχιο Μπαλεστέρος η «ψυχή» των αποδυτηρίων και εκείνοι που έβγαιναν... μπροστά.

Την ίδια στιγμή η Λεβάντε πέτυχε διάνα στις μεταγραφές της όπου μεταξύ άλλων απέκτησε του Αρούνα Κονέ, Κέιλορ Νάβας και το μείγμα που δημιουργήθηκε ήταν... εκρηκτικό. Κατέγραψε εντυπωσιακά σερί, έστω για λίγο βρέθηκε να οδηγεί την κούρσα της Primera και στο φινάλε εξασφάλισε ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο», για πρώτη και ως σήμερα μόνη φορά στην ιστορία της.

Ο Ιμπόρα έκλεισε τη χρονιά με 32 εμφανίσεις στη La Liga, οι περισσότερες εκ των οποίων άγγιξαν το «τέλειο» και άπαντες μιλούσαν για εκείνον.

Ετσι το 2012/13 έπαιξε με τη Λεβάντε εκτός των συνόρων και κατά γενική ομολογία «έτρεξε» τη μέχρι εκείνη τη στιγμή κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Στο Europa League έφτασε ως τους «16» και αφού προηγουμένως τον είδαμε για πρώτη φορά εν δράση στα δύο παιχνίδια της με τον Ολυμπιακό στους «32» του θεσμού, ενώ την ολοκλήρωσε με 49 εμφανίσεις, επτά γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον έδειχνε έτοιμος-ώριμος να ανοίξει τα φτερά του για υψηλότερο επίπεδο και η Σεβίλλη προσέφερε για χάρη του περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το club της καρδίας του είπε το «ναι» και μετακόμισε στο «Ramón Sánchez-Pizjuán», με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο «βασιλιάς» του Europa League, ο Εμερι τον μετέτρεψε σε box to box χαφ παγκόσμιας κλάσης

Στην Ανδαλουσία έγινε ο... βασιλιάς του Europa League. Μέλος της τρομερής ομάδας που «έχτισε» ο Ουνάι Εμερι μαζί με τον Μόντσι, κατέκτησε τρεις φορές τη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση και για τέσσερις σερί περιόδους κατέγραψε 40 plus εμφανίσεις, εντός και εκτός συνόρων.

«Αρχοντας» στη μεσαία γραμμή, τα κατορθώματά του ξεπέρασαν πλέον τα ισπανικά σύνορα και το 2017, ένα χρόνο πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη, η Λέστερ τον απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το στοιχείο που εξέλιξε υπό τις οδηγίες του Εμερι ήταν πως ανέβαινε στα όρια της αντίπαλης περιοχής και σκόραρε με αυξημένη συχνότητα, κάτι που τον καθιστούσε πια ως έναν κεντρικό χαφ ολκής, box to box όπως λέμε.

Μάλιστα τον Νοέμβριο του 2016 «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην Primera που σημείωσε χατ-τρικ ερχόμενος από τον πάγκο (στο τότε 3-0 της Σεβίλλης επί της Θέλτα).

Στο «King Power» όμως δεν ήταν ο παίκτης που μας είχε συνηθίσει, όχι πως παρουσίαζε κακή εικόνα αλλά δεν έκανε την τόσο μεγάλη διαφορά, όπως έπραττε σε Σεβίλλη και Λεβάντε. Τα τότε δημοσιεύματα σχολίαζαν πως δεν κατάφερε να προσαρμοστεί εκείνος αλλά και η οικογένειά του και για αυτό τον Γενάρη του 2019 επέστρεψε στη χώρα του για χάρη της Βιγιαρεάλ, που από την πλευρά της δαπάνησε πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αμέσως έγινε βασικός, pole position που διατήρησε και το 2021/22 αλλά στα μέσα της σεζόν ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού και έτσι έπαιξε λίγο για τα στάνταρ του (24 εμφανίσεις). Πάντως κατέκτησε με τα «κίτρινα υποβρύχια» ακόμη ένα Europa League (το 4ο της καριέρας).

Το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε δανεικός στην αγαπημένη του Λεβάντε και στην παρουσίασή του βρέθηκαν περίπου 5.000 φίλοι της, αφού λογίζεται ως «είδωλο». Εβγαλε όλη την αγωνιστική περίοδο χωρίς το παραμικρό πρόβλημα (43 ματς) και ναι μεν δεν κατάφερε να την οδηγήσει σε ακόμη έναν προβιβασμό αφού έχασε από την Αλαβές στην παράταση του δεύτερου τελικού των play-offs (0-0 ο πρώτος αγώνας όπως και η κανονική περίοδος της ρεβάνς), ξεδίπλωσε εκ νέου το ταλέντο του. Τώρα θα πιάσει λιμάνι.

Ο Ιμπόρα έχει και μία προσωπική ιστορία που συγκλονίζει, καθώς στα τέλη του 2011 βίωσε τη μεγαλύτερη απώλεια για έναν γονιό. Εκείνο το διάστημα εκείνος και η σύζυγός του περίμεναν το πρώτο τους παιδί, όμως υπήρξαν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τελικά γεννήθηκε πρόωρα τον Δεκέμβριο, αντί του Φεβρουαρίου του 2012 που υπολογίζονταν. Στις 3 του μηνός η Λεβάντε έπαιξε στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα και παρά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του, αφού δεν ήθελε η ομάδα να επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη υπόθεση που διατηρούσε αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Ευρύτερα είναι ένας άνθρωπος που κρατά τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από τη ζωή του και για αυτό έπαιξε κανονικά κόντρα στους Καταλανούς. Οταν η αποστολή επέστρεφε το βράδυ στη βάση της ενημερώθηκε πως η γυναίκα του γέννησε και στο κοριτσάκι έπρεπε αμέσως να παρασχεθεί μηχανική υποστήριξη. Ο Ιμπόρα δεν το είπε σε κανέναν εκτός από τους πολύ στενούς του ανθρώπους εντός της ομάδας και φυσικά του κόουτς. Δυστυχώς λίγες ημέρες μετά η Αλμα, όπως την ονόμασε και σημαίνει «Ψυχή», δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Η Λεβάντε δεν δημοσιοποίησε κάτι ύστερα από δική του επιθυμία, ενώ εκείνος μετέφερε στον Χουάν Ιγκνάσιο Μαρτίνες που βρίσκονταν στον πάγκο του club πως μπορεί να τον υπολογίζει, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σεβίλλη που ακολουθούσε. «Κόουτς είμαι στη διάθεσή σου. Ηταν θέλημα Θεού. Είμαι εδώ για να παίξω».

Τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν έγιναν γνωστά λίγο πριν τη σέντρα, όταν και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της Αλμα, ενώ ο Ιμπόρα δεν ξεκίνησε βασικός. Στο 56' ο Νάνο άνοιξε το σκορ για την ομάδα του και αμέσως ο Χουανφράν, γνώριμός μας από την προηγούμενη παρουσία του στην ΑΕΚ, του αφιέρωσε το γκολ σηκώνοντας μία σημαία με το «10» που ήταν το νούμερό του, ενώ λίγο αργότερα πέρασε ως αλλαγή.

Το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος και μόλις ο ρέφερι σφύριξε τη λήξη ο Ιμπόρα ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά του τότε συμπαίκτη του Γκουστάβο Μούνουα. Ηταν μία από τις ελάχιστες φορές που έδειξε τα συναισθήματά του. Την επομένη έγινε η κηδεία σε πολύ στενό κύκλο μετά από εκ νέου δική του απόφαση και η κόρη του βρίσκεται από τότε στη γειτονιά των αγγέλων. Ο Ιμπόρα συγκλόνισε τότε την Ισπανία με το θάρρος και την αξιοπρέπεια που επέδειξε.

Εκτός των άλλων έχει και έναν μικρότερο αδερφό, τον Πάκο ο οποίος επίσης ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Γεννημένος το 1994 παίζει και εκείνος κεντρικός χαφ, αν και δεν βάδισε στα χνάρια του Βιθέντε (συμμετέχει στις μικρότερες κατηγορίες). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο θαυμαστή του όπως όλα δείχνουν νέου «ερυθρόλευκου» άσου και δεν το κρύβει. Μάλιστα πριν από χρόνια... αποκάλυψε το περιπετειώδες ντεμπούτο του στην Primera Division, υπό τις οδηγίες του Τζιοβάνι Ντε Μπιάσι που αναφέραμε παραπάνω.

Ηταν λοιπόν μαζί σε ένα εμπορικό όταν τον πήραν τηλέφωνο ώστε να ενσωματωθεί εσπευσμένα στην αποστολή, ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθούσε, στις 13 Ιανουαρίου του 2008. Οπου τελικά πέρασε ως αλλαγή στο 69', στην παρθενική του εμφάνιση στα «σαλόνια» του ισπανικού football, αφού μέχρι τότε σε επαγγελματικό επίπεδο είχε αγωνιστεί μόνο σε ένα ματς του Copa Del Rey με αντίπαλο την Χετάφε.

Ιδιαίτερα θρήσκος, η πίστη στο Θεό του προσφέρει πολύ μεγάλη δύναμη. Πηγαίνει συχνά στην εκκλησία και είναι χαρακτηριστικό πως τον περασμένο Απρίλιο συμμετείχε στην περιφορά του Εσταυρωμένου, σε λιτανεία που έγινε σε εκκλησία του Καμπανγιάλ.

Στην πλάτη του έχει και ένα τατού με την Παναγία των Αβοήθητων, την Virgen de los Desamparados, που είναι εκ των προστάτιδων της γενέτειράς του.

Πατέρας τριών αγοριών, του Μάριο, του Εντσο και του Ούγκο, όπως είπαμε παραπάνω κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ορισμός του οικογενειάρχη, περνά μαζί με τη φαμίλια του όσο περισσότερο χρόνο μπορεί.

Ξέχωρα από το ποδόσφαιρο του αρέσει το πάντελ και το τέννις, ενώ ευρύτερα απολαμβάνει τον χρόνο που περνά μαζί τα παιδιά. Επισκέπτεται σχολεία και μιλά στους μαθητές για τις αξίες της ζωής και του αθλητισμού πάντα με ηρεμία και χαμόγελο, στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

Levantarse ya por eso que tanto nos importa, que no vamos a abandonar nunca.

Que nos duele y nos hace sufrir, pero que no podríamos vivir sin ello. Por algo único.

Por los que no están y por los que vienen.

Orgulloso de ser del Levante UD. 🔵🔴 pic.twitter.com/BylNDpleOA