The 6th Ultimate Experience at Island!

Το απόλυτο outdoor fitness event “The 6th Ultimate Fitness Experience” πραγματοποιείτε για έκτη συνεχή χρονιά από τη νούμερο 1 fitness αλυσίδα της χώρας, Holmes Place την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, στον μαγικό χώρο του Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου σε άκρως ενθουσιώδη ατμόσφαιρα μικροί και μεγάλοι, θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα πλήθος προγραμμάτων σε ένα 10ωρο fitness party!

Τα Holmes Place, πιστά στο “one life, live it well” όραμά τους, προσκαλούν και προκαλούν μέλη και μη μέλη, να δοκιμάσουν τις αντοχές τους μέσα από ένα δυναμικό lineup αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως cycling, open water swim, grit, dance class, yoga και πολλά ακόμα προγράμματα, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Storm by the sea σε μια exclusive έκδοση δίπλα στη θάλασσα, να ξεχωρίζει. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φρέσκα σάντουιτς, smoothies, χυμούς, καφέ, pasta καθώς και μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες από τους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Holmes Place Club της επιλογής σας.

Holmes Place Athens 2103259400 ● Holmes Place Maroussi 2106196791 ● Holmes Place Glyfada 2109690096