Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα χόκεϊ: Έκανε 75 ράμματα στο κεφάλι και συνέχισε! (vid)

Ένας παίκτης χόκεϊ επί πάγου δέχθηκε... λεπίδα στο κεφάλι, όμως μετά από 75 ράμματα που του έγιναν στα αποδυτήρια μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Τραυματισμός σοκ! Ο Γουές Μόργκαν του NHL σε μια φάση με μπόλικο... μποντιλιάρισμα στον πάγο έπεσε με το κεφάλι πάνω στη λεπίδα των μποτών ενός αντιπάλου του! Φυσικά απομακρύνθηκε άμεσα από το παιχνίδι, ωστόσο το εντυπωσιακό είναι πως, αφού οι γιατροί της ομάδας του έκαναν 75 (!) ράμματα, κατάφερε να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και να συνεχίσει κανονικά.

'He's a hockey player.' Winnipeg Jet Morgan Barron takes a skate to the face. Gets 75 stitches. Returns to the game. pic.twitter.com/WWHvNM59p7