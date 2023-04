ΓεροΓιοβάισα: Αποθεώστε με...

Από τον τρόμο της Κυριακής, στο πάρτι της Τετάρτης. Ο γεροΓιοβάισα έπεσε, σηκώθηκε και σας τρέλανε...

Αυτό που έγινε χθες μπορούμε να το πούμε και πάρτι. Κάποια αρνητικά σχόλια δε με ρίχνουν κάτω, έχω μάθει μετά τις στοιχηματικές σφαλιάρες να σηκώνομαι και να απαντώ. Ετσι έκανα και χθες... Διπλό ο Παναθηναϊκός και σκόρερ ο Σπόραρ, G/G ο Ολυμπιακός και Over 2.5, Χ2 η Ρεάλ και Over 2.5. Τι άλλο να κάνω πείτε μου... Διακοπές στη Μύκονο είναι μια καλή επιλογή.

Προτελευταία στροφή στη EuroLeague απόψε και τα βλέμματα στραμμένα στο Βελιγράδι. Μοιρασμένη η παράδοση στο Βελιγράδι, με τρεις νίκες για κάθε ομάδα στα έξι ματς που έχουν δώσει εκεί. Η διαφορά ποιότητας είναι... αισθητή, ωστόσο η δικαιολογημένη κούραση που βγάζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία ματς δε με... σπρώχνει στο διπλό! Πιο ελεύθερο το παιχνίδι απόψε, οι Πειραιώτες έχουν το πάνω χέρι για την πρωτιά και το Over 153.5 πόντοι είναι η επιλογή μου! Σλούκας Over 7.5 πόντοι, Βιλντόσα Over 10.5! Στο 1.60 το Over 0.5 τρίποντο του ΜακΚίσικ, όπως και Over 1.5 ασίστ του Μίτροβιτς.

Στη ματσάρα της Τουρκίας, η Φενέρ έχει το πάνω χέρι. Ηρθε η ώρα για το ξέσπασμα και παρά τις απουσίες της, αλλά και τα τρία σερί ευρωπαϊκά διπλά της Εφές σε αυτή την έδρα πάω με τον άσο του 1.75. Το κλίμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν είναι ρόδινο μετά από κάποιες νίκες...