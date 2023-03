ΓεροΓιοβάισα: Απόψε έχει ντερμπάρα και πολλές επιλογές!

Ματσάρα απόψε και ξεχάστε τα εύκολα ντέρμπι. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ο γεροΓιοβάισα έτοιμος να κάνει πάρτι!

Επέστρεψα!!! Διακοπές στο Βίλνιους, εκεί που ψάχνετε αρκετοί για σπίτι! Ναι, μια ώρα από το Κάουνας, αλλά πιο όμορφο. Μακάρι να δούμε και τον φίλο μου τον Σάσα με την ομάδα του. Πιστεύω πολύ στον κόουτς, Μπαρτζώκα, αλλά κρατάω χαμηλά τη μπάλα...

Έτοιμος για ντέρμπι, έτοιμος για ωραίο μπάσκετ. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το γήπεδο θα... βράζει! Θα γίνει το 13-0; Δεν θα σταθώ στον άσο φίλοι, μιας και θεωρώ πολύ μικρή την απόδοση, άλλωστε, σε αυτό το ζευγάρι όλα μπορούν να γίνουν! Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν και το πλεονέκτημα έδρας, μα θέλουν την πρωτιά και για λόγους γοήτρου. Η κούραση έχει την εμφάνισή της και είναι φυσιολογικό. Αλλωστε, η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι με πατημένο το γκάζι όλους αυτούς τους μήνες. Βέβαια, ακόμα και σβηστά ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει κι αυτό την κάνει ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Με 24% τελείωσε στα τρίποντα, αλλά έριξε 26 πόντους στους Γάλλους. Τρελά πράγματα...

Ντερμπάκι, με νεύρα, χωρίς θέαμα βλέπω στο ΣΕΦ και το Under 160.5 είναι η επιλογή μου με απόδοση 1.87. Πάμε και στα ειδικά παικτών που είναι η αδυναμία μου. Σε τρομερή κατάσταση ο Παπαγιάννης, έχει το τριποντάκι και το Over 10.5 πόντοι είναι στο 1.83. Δεν πιστεύω πως ο Παπανικολάου θα συνεχίσει να είναι άστοχος, θα πάρει προσπάθειες ο αρχηγός και το Over 8.5 πόντοι είναι στο 1.83. Μακ Κίσικ Over 0.5 τρίποντο και Γκριγκόνις Οver 1.5 στο 1.83 είναι οι επιλογές μου.

Κλείνουμε με τον άσο στο Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε. Το κίνητρο είναι με τους Ισπανούς, αφού οι μεν γηπεδούχοι «καίγονται» ώστε να πλασαριστούν εντός των play offs και οι Τούρκοι εσχάτως δεν πείθουν... Στο 1.75 ο άσος. Καλή επιτυχία σύντροφοι!