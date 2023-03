«Golf Events18 Enterprise & Marine» με σκοπό την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί»

Θα δώσουν το παρών περισσότερα από 450 διακεκριμένα στελέχη της επιχειρηματικής και της ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του «Golf Events18 Enterprise & Marine», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Μαΐου 2023, στο Γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Το διεθνών προδιαγραφών γήπεδο του γκολφ Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, με εξαιρετική θέα, είναι μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση.

Η διοργάνωση του «Golf Events18 Enterprise & Marine», θα συμβάλει στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής, αφού περισσότεροι από 130 παίχτες γκόλφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων, {θα υπάρξουν δύο (2) ώρες εκκίνησης (shotgun), η πρώτη ώρα 08.15, η δεύτερη ώρα 13.30} και θα αγωνιστούν διεκδικώντας τη νίκη για ένα από τα πολλά challenges και βραβεία του αγώνα, ενισχύοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό έργο του «Μαζί για το παιδί».

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στον πανέμορφο χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου, Manor House, στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, με απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ. Οι ομάδες του «Golf Events 18 Enterprise & Marine», θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών (3) πρώτων θέσεων της γενικής κατάταξης, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin, Closest to the bottle, Closest to the line, Closest to the cigar, Closest to the hotel.

Το βράδυ του Gala dinner, συμμετέχοντες και καλεσμένοι, που υπολογίζονται να είναι περίπου 500, θα έχουν πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, ενώ θα μοιραστούν περισσότερα από 150 δώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της λοταρίας της βραδιάς.

H βραδιά θα περιλαμβάνει ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Νίνα Λοτσάρη και την ορχήστρα της.

Λίγα λόγια για το «Μαζί για το Παιδί»

Το «Μαζί για το Παιδί» εδώ και 27 χρόνια εργάζεται για να διασφαλίσει το δικαίωμα σε παιδιά και σε νέους στη χώρα μας να έχουν μια καλύτερη ζωή και ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης για το μέλλον τους. Περισσότερα για το «Μαζί για το Παιδί» στο www.mazigiatopaidi.gr

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Platinum Χορηγοί

D.K. FOTINAKIS LTD. / Τεχνικές μελέτες, κατασκευές γιοτ και επισκευές πλοίων

MARINE TOURS A.E. / Ταξιδιωτικός συνεργάτης

DYNAMIC&SAINT NICHOLAS / Γενικές επισκευές πλοίων

Gold Χορηγοί

ARGO EXCHANGE / Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος - Μεταφορές χρημάτων

MARINE LOGISTICS / Εφοδιαστική αλυσίδα ανταλλακτικών πλοίων

DNV / Νηογνώμονας

Silver Χορηγοί

D. KORONAKIS S.A. / Σχοινιά, συρματόσχοινα, αλυσίδες, άγκυρες

PRIME PRODUCTS / Είδη ατομικής προστασίας και ρούχα εργασίας

WEBMARINE LTD. / Αντιπροσώπευση εταιρειών πετρελαιοειδών-λιπαντικών ναυτιλίας, εταιρειών

εφοδιασμού πλοίων



Sponsor

EUROBANK A.E. / Τράπεζα

CENERGY HOLDINGS / Εταιρεία Συμμετοχών (Holding)

JOTUN LTD / Ναυτιλιακά χρώματα

OCEDA / Ναυλώσεις και διαχείριση σκαφών αναψυχής

ΙΑΜΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ / Πρότυπο ιατρικό κέντρο

Υποστηρικτές της εκδήλωσης:

MINERVA MARINE / Nαυτιλιακή εταιρεία

ANCORA Investment Trust Inc. / Nαυτιλιακή εταιρεία

THENAMARIS / Nαυτιλιακή εταιρεία

IONIC / Nαυτιλιακή εταιρεία

PANTHEON TANKERS / Nαυτιλιακή εταιρεία

CONCEPTS S.A. / Εταιρεία εμπορίου ποτών & μάρκετινγκ

Golf Prive / Χώροι εκδηλώσεων & παροχές εστίασης

Bic Violex M.A.E. / Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία

COCO-MAT / Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, κατασκευή στρωμάτων

LES FLEURISTES / Ανθοπωλείο στα Νότια Προάστια

Τ&ΤEAM / Εταιρεία προώθησης πωλήσεων

AVEDA / Vegan Ολιστική περιποίηση

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ A.E. / Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής

JOHN LYRAS / Κοσμηματοπωλείο, Νότια Προάστια

FREZYDERM /Εταιρεία δερμοκαλλυντικών

HELLARO Α.Ε. / Εταιρεία υλικών συσκευασίας

EB/ARCHITECTS / Αρχιτεκτονικές μελέτες

GREENPANIC / Οπωροπαντοπωλείο – Delicatessen

MEETERRA / Eταιρεία εμπορίου ειδών υγιεινής διατροφής

WISTA Hellas / Mη κερδοσκοπικό σωματείο

KOKOTOS Estate / Οινοποιείο

ΑΤΤΙΚΟΣ / Όμιλος γκολφ

Ο.Γ.Γ.Α. / Όμιλος γκολφ Γλυφάδας Αθηνών

KAYAK / εταιρεία παγωτού και γλυκών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. / Εταιρεία επεξεργασίας χάρτου

Fotocopy gifts / Παραγωγή εταιρικών δώρων

Fresh Line / Εταιρεία φυσικών καλλυντικών

Άθηρόδι ΙΚΕ / Καλλιέργεια ροδιάς αγροτικά προϊόντα

Golfevents18 / Εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων γκολφ