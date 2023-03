Οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κι επιτέθηκε σε τερματοφύλακα σε αγώνα του Champions League της Αφρικής (vid)

Οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της φάσης των ομίλων του CAF Champions League ανάμεσα στην Πέτρο ντε Λουάντα και την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα και επιτέθηκε στον τερματοφύλακα!

Αδιανόητο σκηνικό στο παιχνίδι ανάμεσα στην Πέτρο ντε Λουάντα και την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα της στο Champions League της Αφρικής με οπαδό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να επιτίθεται στον τερματοφύλακα της γηπεδούχου Ούγκο Μάρκες.

Ο άντρας έτρεξε μέσα στο γήπεδο, πλησίασε τον τερματοφύλακα και του επιτέθηκε, με τους δυο τους να πιάνονται στα χέρια ανταλλάσοντας γροθιές, προτού επέμβουν οι άντρες της ασφάλειας και τον απομακρύνουν από το γήπεδο.

Ο Μάρκες δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από ολιγόλεπτη διακοπή. Ο οπαδός αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο αύριο Δευτέρα (13/3).

Δείτε το βίντεο:

No jogo do Petro de Luanda vs Wydad, ontem, um adepto invadiu o campo no finalzinho do jogo para tirar satisfações com o GR Hugo Marques. O Petro perdeu 2-0 e alguns adeptos atribuem a culpa dos golos ao GR angolano. pic.twitter.com/nR9yeksy56