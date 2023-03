Φουλ δράση στη νέα αγωνιστική της Novileague All Star!

O μεγάλος διαγωνισμός της Novibet συνεχίζεται ανανεωμένος και γεμάτος μοναδικά δώρα*!

All Star έπαθλα* στη νέα NoviLeague

Τόσο η 7η, όσο και η 8η αγωνιστική του προγράμματος «ζόρισαν» αρκετά τους παίκτες. Συγκεκριμένα, ούτε το Σάββατο, αλλά ούτε και την Κυριακή δεν σημειώθηκε το απόλυτο (10/10) με αποτέλεσμα το μεγάλο έπαθλο των 10.000€* να μην μοιραστεί σε κάποιον παίκτη.

Στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής κυριαρχούν οι αναμετρήσεις από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πρώτοι επαναληπτικοί της φάσης των «16» του Champions League, Μπενφίκα-Κλ.Μπριζ, Τσέλσι-Ντόρτμουντ, Τότεναμ-Μίλαν και Μπάγερν-Παρί κλέβουν την παράσταση. Φυσικά, δεν λείπουν και οι πρώτες μάχες για τη φάση των «16» στο Europa League με τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης να έχουν μπροστά τους «ύπουλες» αποστολές.

Το μενού περιλαμβάνει και μάχες στο παρκέ και συγκεκριμένα τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της Novileague All Star στην 9η αγωνιστική είναι οι εξής:

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα και με πόσους πόντους διαφορά;

Μπενφίκα - Κλαμπ Μπρίζ: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

Τσέλσι - Ντόρτμουντ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

Μπάγερν - Παρί Σ.Ζ.: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

Τότεναμ - Μίλαν: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

Μονακό-Παναθηναϊκός: Πόσοι πόντοι θα μπουν στον αγώνα;

Ρόμα - Σοσιεδάδ: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

Σπόρτινγκ - Άρσεναλ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

Ολυμπιακός - Μπάγερν Μ.: Ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα και με πόσους πόντους διαφορά;

Μάντσεστερ Γ. - Μπέτις: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

Novileague All Star με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*

Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται Free Bet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 Free Spins*.

Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ & ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/NOVI-LEAGUE