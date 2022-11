«Player Out»: Ολα όσα έζησα στο 1ο Νοvibet Poker Series στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Σαούλης πήγε μέχρι την Θεσσαλονίκη για να δοκιμάσει τις «δυνάμεις» του στο πρώτο Novibet Poker Series και γράφει για την εμπειρία του και τον άδοξο αποκλεισμό του.

«Επόμενο κόλπο τα Χριστούγεννα και μετά πάλι το Πάσχα θα παίξει πάσα αυτός». Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελε και πολύ για να με καταλάβουν. Επαιζα πιο... tight και από την Κόστα Ρίκα με την Ισπανία. Μόνο που δεν έφαγα εφτάρα. Αντεχα στο πρώτο μου τουρνουά που ήταν και το πρώτο Novibet Poker Series. Ενα fish ανάμεσα σε sharks για να μιλήσω και με όρους πόκερ.

Και το άγχος μου ήταν ένα. Μην ακούσω γρήγορα την φωνή του/της dealer. «Player out». Αλλα άγχη δεν υπήρχαν παρά το γεγονός ότι ήμουν πρωτάρης. Η διοργάνωση της Novibet για το πρώτο Poker Series ήταν τέτοια που ένιωσα άνετα και η μόνη μου έννοια ήταν μην μηδενίσω στο πρώτο δίωρο γιατί δεν θα είχα την (οικονομική) δυνατότητα να ξαναμπώ στο τουρνουά.

Οι δύο ώρες έγιναν τέσσερις και οι τέσσερις κλείσιμο πρώτη μέρας με stack μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Να είναι καλά τα 7άρια που έγιναν... φλοπάτο καρέ και μπήκαν τέσσερις pre-flop, συνέχισαν τρεις μέχρι το turn και είχα heads up στο river. Είπαμε. Αμυνα, άμυνα, άμυνα και συγκεκριμένα φύλλα για να διατηρούμαστε πάνω από τον μέσο όρο.

Να προσθέσω πως το τουρνουά ήταν τετραήμερο. Μπήκα την Παρασκευή με στόχο να παραμείνω και το Σάββατο γνωρίζοντας πως την Πέμπτη είχαν «επιβιώσει» 71 παίκτες. Τη δε Παρασκευή που μπήκα το Novibet Poker Series έκανε ρεκόρ συμμετοχών σε μία μέρα στα Regency Casinos (είτε στο Βεργίνα είτε στη Πάρνηθα). Το κοντέρ σταμάτησε στους 182. Και τα κατάφερα. Σακούλα στο τέλος της Παρασκευής (που βγήκε νεράκι τελικά με Μουντιάλ στο προτζέκτορα και... άπειρο φαγητό) και ραντεβού το Σάββατο.

Mπαίνοντας λοιπόν στην 2η μέρα με τις 160.000 μάρκες ήμουν 58ος ανάμεσα στους 182 που συνέχιζαν. «Βουνό» όπως μου είπε ο Αργύρης την ίδια ώρα που εγώ προσπαθούσα να δω τι τακτική θ' ακολούθησω και να καταλάβω αν μπορώ να μπω στα έπαθλα ή οχι.

Οταν έκλεισαν τα re-entries ακούω από τους ανθρώπους του τουρνουά πως υπήρχαν 445 συμμετοχές εκ των οποίων 288 μοναδικές και 157 re-entries. Συνολικό prize pool 222.500 ευρώ με τους πρώτους 54 να μπαίνουν στα έπαθλα.

Με τα blinds να ανεβαίνουν... επικίνδυνα, προσπαθούσα να κερδίσω κόλπα για να κρατιέμαι ήρεμος. Οι φωνές των dealers ήταν πιο συχνές. «Player out» από το τραπέζι 17, «player out» από το τραπέζι 10. Εγώ στο 11 με το stack να μειώνεται επικίνδυνα. Οταν «έσπασε» κι αυτό το τραπέζι βρέθηκα στο 9.

Το all in πλέον αναπόφευκτο. Το πρώτο πέρασε ανεβάσαμε κάπως το stack με τον δεξιά μου να κάνει πάσο. Στα «καπάκια» ξανά all in με τον ίδιο ο οποίος έκανε call. Ηigh pair εγώ με 9αρια και κυνηγάω και flash draw. Ελα που όμως κυνηγάει χρώμα και ο φίλος μας με Ρήγα-Ντάμα. Τα 9άρια κράτησαν κι εγώ στο τουρνουα. Με stack ικανοποιητικό για να μπω στα έπαθλα μιας και πλέον βρισκόμουν μέσα στους πρώτους 60.

Και ξαφνικά σηκώνω τα φύλλα μου. Ντάμες! Πρώτη μου σκέψη ένα δυνατό raise να πάρουμε blinds/ante. Ελα που όμως βλέπω raise πριν από μένα 35.000 μάρκες. Re-raise εγώ 70.000 δείχνοντας του οτι έχω καλό φύλλο. Και βλέπω all in. Δε το πολυσκέφτηκα να σας ειμαι ειλικρινής. Call με τις ντάμες μου και βλέπω 5αρια! Ξαφνικά είμαι με 80% πιθανότητες pre flop οχι μονο να μπω στα έπαθλα αλλά να φτάσω σε stack που θα με είχε άνετο μέχρι ενός σημείου και για την final day. Ασος, βαλές, εφτάρι στο flop και οι πιθανότητες μου έφτασαν κοντά στο 92%. Ελα όμως που στο turn έσκασε 5αρι...

Αδοξος αποκλεισμός στην 59ή θεση! Λίγες μόνο θέσεις μακριά από τα έπαθλα. Τι να κάνεις να κατς να σκάσεις; Ε, ναι. Καλύτερα τελικά να είχα αποκλειστεί από την Παρασκευή το βράδυ. Στο τέλος όμως το χάρηκα, το έζησα και η διοργάνωση ήταν τέτοια που με έψησε και για το επόμενο Novibet Poker Series.

Ολα θα ήταν καλύτερα αν είχαμε μπει και στα έπαθλα (καταραμένα πεντάρια ή ίσως καταραμένες ντάμες).

«Player out».

GG Novibet.